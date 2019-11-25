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РИА Новости

Скворцова рассказала о снижении числа новых случаев заражения ВИЧ

13:01 25.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество новых случаев заражения ВИЧ в России за январь-октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"За январь-октябрь 2019 года мы впервые увидели тенденцию к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции. Так, было выявлено 65 тысяч 755 новых случаев, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 71,5 тысячи", - сказала Скворцова на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
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Вероника СкворцоваРоссияВИЧОбщество
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