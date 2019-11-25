Скворцова рассказала о снижении числа новых случаев заражения ВИЧ

"За январь-октябрь 2019 года мы впервые увидели тенденцию к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции. Так, было выявлено 65 тысяч 755 новых случаев, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 71,5 тысячи", - сказала Скворцова на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.