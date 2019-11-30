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РИА Новости

Антонов заявил о концентрации лжи в адрес России в американских СМИ

22:50 30.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
НЬЮ-ЙОРК, 30 ноя - РИА Новости. В мире немного столиц, где концентрации лжи в адрес России больше, чем в Вашингтоне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на Молодежном форуме в Нью-Йорке.
"Мы с вами знаем, что освещение российской тематики в американской прессе имеет крайне тенденциозный характер. Наверное, мало в какой столице мира с квадратного метра снимается больше ложной информации в адрес России и ее внешней политики, чем в Вашингтоне", - сказал Антонов.
По его словам, "в первом полугодии этого года в ведущих СМИ США из 12,5 тысяч материалов 90% - негативной направленности, а позитивной - лишь 0,2%".
Посол указал, что столь однобокий подход не идет на пользу двусторонним отношениям. "Поэтому считаю нашей совместной задачей добиваться непредвзятости к нашей стране, формирования ее объективного образа в глазах американцев", - добавил он.
Офис телеканала RT
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По его мнению, нынешний кризис в российско-американских отношениях отражает склонность высшей элиты США к переоценке собственных сил и недооценке возможностей других.
"Хотел бы подчеркнуть, что в российской политике нет антиамериканизма. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона", - заявил он.
"Все, чего мы добиваемся, - это уважительного отношения к нашим интересам, честного и равноправного диалога", - добавил Антонов.
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