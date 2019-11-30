Антонов заявил о концентрации лжи в адрес России в американских СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноя - РИА Новости. В мире немного столиц, где концентрации лжи в адрес России больше, чем в Вашингтоне, заявил посол РФ в США В мире немного столиц, где концентрации лжи в адрес России больше, чем в Вашингтоне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на Молодежном форуме в Нью-Йорке.

"Мы с вами знаем, что освещение российской тематики в американской прессе имеет крайне тенденциозный характер. Наверное, мало в какой столице мира с квадратного метра снимается больше ложной информации в адрес России и ее внешней политики, чем в Вашингтоне", - сказал Антонов.

По его словам, "в первом полугодии этого года в ведущих СМИ США из 12,5 тысяч материалов 90% - негативной направленности, а позитивной - лишь 0,2%".

Посол указал, что столь однобокий подход не идет на пользу двусторонним отношениям. "Поэтому считаю нашей совместной задачей добиваться непредвзятости к нашей стране, формирования ее объективного образа в глазах американцев", - добавил он.

По его мнению, нынешний кризис в российско-американских отношениях отражает склонность высшей элиты США к переоценке собственных сил и недооценке возможностей других.

"Хотел бы подчеркнуть, что в российской политике нет антиамериканизма. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона", - заявил он.