Россия подарила Таджикистану еще одну мобильную клинику

ДУШАНБЕ, 30 ноя – РИА Новости. Церемония передачи Церемония передачи Таджикистану российской мобильной клиники на базе автомобиля "Камаз", которая специализируется на первичной помощи и диагностике ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний, прошла в субботу в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

В Таджикистане действуют три аналогичных комплекса, которые работают в труднодоступных горных и сельских районах, где нет необходимой стационарной инфраструктуры.

"С 2013 года в российских мобильных клиниках прошли обследования более 175 тысяч таджикских граждан. В рамках реализации данной региональной программы помощи в Таджикистане более 300 тысяч беременных женщин прошли тестирование на ВИЧ, 350 тысяч мигрантов и членов их семей получили консультирование и тестирование на ВИЧ и гепатиты", - сказал на церемонии посол РФ Игорь Лякин-Фролов

По его словам, функционирование в Таджикистане сети российских мобильных клиник позволило создать в республике эффективную систему экспресс-тестирования на ВИЧ.

Мероприятие прошло в рамках финансируемой Россией "Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями". Она охватывает Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. На реализацию программы в 2019-2021 годах РФ выделит 17,8 миллиона долларов и 300,4 миллиона рублей.