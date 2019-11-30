Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Учителя информатики не будут увольнять из белгородской школы № 15 после драки с учеником на уроке. Об этом сообщает " Учителя информатики не будут увольнять из белгородской школы № 15 после драки с учеником на уроке. Об этом сообщает " Бел.ру ".

При этом в местном департаменте образования пообещали привлечь педагога к дисциплинарной ответственности.

Участники драки и ее свидетели дали показания полиции. В понедельник состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В самой школе пройдет проверка.

Инцидент произошел накануне. Видео с дракой распространилось в соцсетях и попало в СМИ. После этого директор школы заявила, что учителя уволят за нарушение правил педагогической этики. Однако на сторону преподавателя встали коллеги, а в соцсетях запустили флешмоб в его поддержку.

Причиной конфликта стало то, что школьник сильно опоздал на урок и нагрубил преподавателю в ответ на замечание. Педагог попросил его покинуть класс.