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РИА Новости

Подравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

21:02 30.11.2019 (обновлено: 22:26 30.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет в школе
Кабинет в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кабинет в школе. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Учителя информатики не будут увольнять из белгородской школы № 15 после драки с учеником на уроке. Об этом сообщает "Бел.ру".
При этом в местном департаменте образования пообещали привлечь педагога к дисциплинарной ответственности.
Участники драки и ее свидетели дали показания полиции. В понедельник состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В самой школе пройдет проверка.
Инцидент произошел накануне. Видео с дракой распространилось в соцсетях и попало в СМИ. После этого директор школы заявила, что учителя уволят за нарушение правил педагогической этики. Однако на сторону преподавателя встали коллеги, а в соцсетях запустили флешмоб в его поддержку.
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Причиной конфликта стало то, что школьник сильно опоздал на урок и нагрубил преподавателю в ответ на замечание. Педагог попросил его покинуть класс.
Сообщается, что подросток неоднократно оскорблял других учителей и угрожал им.
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РоссияБелгородОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Сам работал в школе и знаю какие сейчас бывают ученики. Бить детей конечно нельзя, но бывает и такое что учителю требуются знания боевых приёмов что бы быстро утихомирить излишне агрессивных школяров.
30 ноября, 21:29
Алексей Северов
4501000
Пусть работает. В педагогике и так перекос в сторону феминизации. В Империи и Союзе воспитание было более маскулинное. Это потом ельцин всё под Сороса подогнал. А соросятам кнут нужен.
30 ноября, 21:25
vvab6
3500002
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