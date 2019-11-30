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РИА Новости

В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды

20:30 30.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПригородная электричка
Пригородная электричка
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в электричке в Ленинградской области оказались стенды с информацией экстремистской направленности. Отмечалось, что они содержали элементы фирменного стиля компании.
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"Вечером 29 ноября в одном из вагонов пригородного электропоезда, курсирующего на Витебском направлении, были обнаружены информационные стенды, содержащие информацию, не относящуюся к сфере деятельности компании перевозчика. Данные стенды, несмотря на наличие элементов фирменного стиля, не были произведены подразделениями железнодорожного транспорта или по их заказу", - сообщили в пресс-службе РЖД в субботу.
Там добавили, что все материалы, относящиеся к данному событию, были переданы представителям правоохранительных органов.
В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО РИА Новости сообщили, что в одном из вагонов пригородного электропоезда были обнаружены плакаты, а окна снаружи были разрисованы граффити, не несущими смысловой нагрузки. "Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")", - сказал представитель ведомства.
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МВД РФРЖДЛенинградская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
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