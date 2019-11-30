В Петербурге из-за угрозы "минирования" эвакуировали три школы

"Была проведена эвакуация лицея №369 на улице Маршала Захарова, 58, также школ на проспекте Ветеранов и на улице Тамбасова из-за анонимного звонка. Проверка закончена, сообщение оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

На этой неделе пять районных, один городской, один гарнизонный и один окружной военный суд Петербурга подверглись подобным угрозами. Была проведена эвакуация, спецслужбы не обнаружили опасных предметов. Сообщения о минировании переданы в полицию.