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РИА Новости

Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

18:31 30.11.2019 (обновлено: 18:32 30.11.2019)
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Наталья Копылова. Систему наказания для террористов в Великобритании следует ужесточить, запретив преступникам освобождаться досрочно, заявил премьер-министр Борис Джонсон после посещения в субботу места инцидента на Лондонском мосту.
"В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за терроризм и серьезные преступления, связанные с насилием, не могли выйти на свободу досрочно", - сказал он.
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
29 ноября, 19:32
Нападение на Лондонском мосту полиция рассматривает как теракт
По его мнению, нападение с ножом на мосту в пятницу, совершенное человеком, отбывавшим наказание за терроризм и досрочно освободившимся, доказывает, что "существующая система не работает".
Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, его освободили в декабре 2018 года под расписку.
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Вчера, 18:28
Один из пострадавших на Лондонском мосту находится в тяжелом состоянии
1811003
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Инцидент у Лондонского мостаБорис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
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