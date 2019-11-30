Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

"В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за терроризм и серьезные преступления, связанные с насилием, не могли выйти на свободу досрочно", - сказал он.

По его мнению, нападение с ножом на мосту в пятницу, совершенное человеком, отбывавшим наказание за терроризм и досрочно освободившимся, доказывает, что "существующая система не работает".

Мужчина и женщина скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.