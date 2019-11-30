В Госдуму внесли проект о субсидиях для северных почтовых отделений

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму законопроект об изменении ФЗ "О почтовой связи" для дополнительного субсидирования из федерального бюджета почтовых отделений Крайнего Севера в связи с затратностью доставки почты в этих районах, следует из электронной базы данных ГД.
"В связи с удаленностью территорий Крайнего Севера от основных промышленных центров и отсутствием круглогодичного наземного или водного транспортного сообщения, перевозку и доставку почтовых отправлений жителям труднодоступных населенных пунктов осуществляют предприятия авиатранспорта… (Это – ред.) влечет значительные расходы, которые не окупаются доходами от иных видов деятельности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы проекта уточняют, что подобные субсидии на покрытие части расходов выделялись почтовым организациям Крайнего Севера с 2008 по 2014 год, после чего были прекращены.
Депутаты Ненецкого автономного округа подчеркивают, что подразделения "Почты России" на Крайнем Севере регулярно обращались к региональным властям с просьбой оказать им возможную финансовую или имущественную помощь.
Примерный объем дополнительных средств из федерального бюджета, необходимых для реализации проекта, рассчитан исходя из среднего значения размера субсидий, которые выделялись в 2008-2014 годах – свыше 140,5 миллионов рублей в год, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту.
Правительство России не поддерживает данный проект.
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