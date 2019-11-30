В Госдуму внесли проект о субсидиях для северных почтовых отделений

"В связи с удаленностью территорий Крайнего Севера от основных промышленных центров и отсутствием круглогодичного наземного или водного транспортного сообщения, перевозку и доставку почтовых отправлений жителям труднодоступных населенных пунктов осуществляют предприятия авиатранспорта… (Это – ред.) влечет значительные расходы, которые не окупаются доходами от иных видов деятельности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.