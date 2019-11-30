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РИА Новости

Мир в Донбассе зависит от воли Зеленского, считает Медведчук

16:27 30.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что мир в Донбассе зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Все зависит от политической воли руководства Украины, от политической воли господина Зеленского. Если она есть на мирное урегулирование и прекращение боевых действий, значит, будет мир, будут прекращены боевые действия и мы сможем общими усилиями вернуть Донбасс в Украину, а Украину – на Донбасс", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в субботу.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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