Мир в Донбассе зависит от воли Зеленского, считает Медведчук

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что мир в Донбассе зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Все зависит от политической воли руководства Украины, от политической воли господина Зеленского. Если она есть на мирное урегулирование и прекращение боевых действий, значит, будет мир, будут прекращены боевые действия и мы сможем общими усилиями вернуть Донбасс в Украину, а Украину – на Донбасс", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в субботу.