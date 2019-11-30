В Астрахани из-за тумана сел самолет Москва — Волгоград

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

ВОЛГОГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Волгоград, из-за тумана вынуждено сел в Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Волгоград, из-за тумана вынуждено сел в Астрахани , сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в Волгограде задержано шесть рейсов и два отменены.

"Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвел вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.