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РИА Новости

В Астрахани из-за тумана сел самолет Москва — Волгоград

15:33 30.11.2019 (обновлено: 15:37 30.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Волгоград, из-за тумана вынуждено сел в Астрахани, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Волгограда.
Ранее сообщалось, что из-за тумана в Волгограде задержано шесть рейсов и два отменены.
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"Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвел вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, аэропорт Волгограда открыт и работает по фактической погоде.
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МоскваАстраханьВолгоградПроисшествия
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