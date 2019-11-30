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РИА Новости

НАБУ начало расследование в отношении депутатов из "Слуги народа"

15:31 30.11.2019
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© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении депутатов фракции "Слуга народа" в парламенте, заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, опубликовав документы, полученные в ответ на свое обращение.
"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "Слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство (дело - ред.) по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами - взятки", - написал Гончаренко в Facebook.
Как видно из выписки из Единого реестра досудебных расследований, опубликованной депутатом, дело было возбуждено 20 ноября.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Алексей ГончаренкоКиевУкраинаВ мире
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