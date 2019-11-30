НАБУ начало расследование в отношении депутатов из "Слуги народа"

Как видно из выписки из Единого реестра досудебных расследований, опубликованной депутатом, дело было возбуждено 20 ноября.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.