НАБУ начало расследование в отношении депутатов из "Слуги народа"

КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении депутатов фракции "Слуга народа" в парламенте, заявил депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, опубликовав документы, полученные в ответ на свое обращение.
"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "Слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство (дело - ред.) по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами - взятки", - написал Гончаренко в Facebook.
Как видно из выписки из Единого реестра досудебных расследований, опубликованной депутатом, дело было возбуждено 20 ноября.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.