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РИА Новости

Украинец, бросавший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора

15:19 30.11.2019 (обновлено: 18:17 30.11.2019)
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© Фото : Владислав КриклийМинистр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и Дмитрий Романюк, прославившийся тем, что, будучи студентом, бросил яйцо в бывшего президента Украины Виктора Януковича
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и Дмитрий Романюк, прославившийся тем, что, будучи студентом, бросил яйцо в бывшего президента Украины Виктора Януковича
© Фото : Владислав Криклий
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дмитрий Романюк, прославившийся после того, как бросил яйцо в Виктора Януковича, стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, — это он, ныне заместитель председателя областной государственной администрации в Ивано-Франковской области" — так чиновник подписал совместный снимок с Романюком.
Криклий охарактеризовал его как "умного и принципиального человека".
Инцидент с Януковичем произошел в 2004 году, когда тот был премьер-министром Украины. Во время поездки в Ивано-Франковскую область в него бросили куриное яйцо. Янукович упал, а сотрудники службы безопасности задержали бросавшего — им оказался Романюк, который был тогда студентом.
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