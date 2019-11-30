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РИА Новости

Медведчук назвал "самоубийством" силовой путь возвращения Донбасса

14:44 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что силовой путь возвращения Донбасса станет самоубийством.
"Когда мы говорим о том, что давайте дадим Донбассу автономию в составе Украины, мы же говорим: "Подождите, у нас есть один регион, который предполагает автономию по Конституции". Мы же не выходим за рамки, да, давайте внесем изменения в Конституцию, и у них будут эти права. Но эти права вытекают из минских соглашений, которые подписала Украина, эти права вытекают из деклараций глав государств "нормандской четверки", эти права выходят из утвержденного резолюцией Совета безопасности ООН решения по поводу минских соглашений. Извините, если тогда вот это капитуляция, то есть предоставление им особого статуса и возможностей, которые прописаны в этом, тогда получается, что есть только один путь – это силовой путь возвращения этих территорий", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина".
По его словам, 80% граждан хотят мира.
"Но тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы, потому что никто не хочет гибнуть в этом противостоянии, не хотят люди этого. Мы же видим это и по призывам сегодня в армию, когда призывают там 10-12% от тех, которых пытаются даже вызвать повесткой в военкомат, мы же это видим по многим другим вопросам. Да, есть у нас воинственно настроенные радикалы или, как их еще называют, активисты, ну и что? 80% граждан Украины хотят мира именно таким образом, чтобы этот мир наступил. А если мы говорим, что с ними надо договориться, значит, нужен компромисс", - добавил оппозиционный депутат.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассООНУкраинаВ мире
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