Медведчук назвал "самоубийством" силовой путь возвращения Донбасса

"Но тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы, потому что никто не хочет гибнуть в этом противостоянии, не хотят люди этого. Мы же видим это и по призывам сегодня в армию, когда призывают там 10-12% от тех, которых пытаются даже вызвать повесткой в военкомат, мы же это видим по многим другим вопросам. Да, есть у нас воинственно настроенные радикалы или, как их еще называют, активисты, ну и что? 80% граждан Украины хотят мира именно таким образом, чтобы этот мир наступил. А если мы говорим, что с ними надо договориться, значит, нужен компромисс", - добавил оппозиционный депутат.