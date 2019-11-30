Зеленский провел совещание по снижению цен на отопление на Украине

Во время совещания премьер-министр Алексей Гончарук предложил Зеленскому законопроект, который поможет решить вопрос с ценой на отопление. "Для того чтобы тариф пошел вниз этой зимой на тепло, у нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как неотложный. И принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал он.