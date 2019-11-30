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РИА Новости

Зеленский провел совещание по снижению цен на отопление на Украине

14:33 30.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.
"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. "Платить невозможно, уменьшить", - написал в субботу президент в Facebook и приложил к посту видео совещания.
Во время совещания премьер-министр Алексей Гончарук предложил Зеленскому законопроект, который поможет решить вопрос с ценой на отопление. "Для того чтобы тариф пошел вниз этой зимой на тепло, у нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как неотложный. И принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал он.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской "трехсторонки" пока не назначена.
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Вместе с тем после состоявшегося в понедельник телефонного разговора лидеров России и Украины активизировались двусторонние контакты. В четверг в Вене прошли переговоры с участием министров и глав компаний. Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал ранее в пятницу, что встреча была конструктивной, но необходимо еще доработать ряд технических вопросов, чем сейчас и занимаются "Газпром" и украинские компании. Министр допустил, что новый раунд переговоров пройдет уже на следующей неделе.
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Алексей ГончарукАлександр НовакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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