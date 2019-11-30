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РИА Новости

В МИД Германии заявили о намерении углублять сотрудничество с Россией

13:22 30.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Германия намерена углублять сотрудничество с Россией в сфере науки и образования, заявила госминистр иностранных дел Германии Мишель Мюнтеферинг.
"Нам нужен свободный трансграничный научный обмен, чтобы обеспечивать инновации и прогресс. На большие вызовы нашего времени мы может ответить, только работая сообща. Сотрудничество российских и немецких вузов, сотрудничество в науке, исследованиях показывают, чего можно добиться, когда мы объединяем силы. Международное сотрудничество улучшает понимание и способствует росту доверия между сторонами. Мы хотим углублять это сотрудничество", - заявила Мюнтеферинг, слова которой приводятся в пресс-релизе МИД ФРГ.
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
22 ноября, 15:06
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Она добавила, что в связи с этим с нетерпением ждет года Германии в России, который пройдет с августа 2020 по июль 2021 года.
Мюнтеферинг в субботу отправляется в Москву, где 2 декабря примет участие в Российско-немецком научно-образовательном форуме. Кроме того, Мюнтеферинг проведет встречу с вице-премьером РФ Ольгой Голодец.
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
28 ноября, 11:19
Гордеев охарактеризовал сотрудничество России и Германии в энергетике
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Мишель МюнтеферингМИД ГерманииГерманияРоссияВ мире
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