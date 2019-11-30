В МИД Германии заявили о намерении углублять сотрудничество с Россией

БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Германия намерена углублять сотрудничество с Россией в сфере науки и образования, заявила госминистр иностранных дел Германии Мишель Мюнтеферинг.
"Нам нужен свободный трансграничный научный обмен, чтобы обеспечивать инновации и прогресс. На большие вызовы нашего времени мы может ответить, только работая сообща. Сотрудничество российских и немецких вузов, сотрудничество в науке, исследованиях показывают, чего можно добиться, когда мы объединяем силы. Международное сотрудничество улучшает понимание и способствует росту доверия между сторонами. Мы хотим углублять это сотрудничество", - заявила Мюнтеферинг, слова которой приводятся в пресс-релизе МИД ФРГ.
Она добавила, что в связи с этим с нетерпением ждет года Германии в России, который пройдет с августа 2020 по июль 2021 года.
Мюнтеферинг в субботу отправляется в Москву, где 2 декабря примет участие в Российско-немецком научно-образовательном форуме. Кроме того, Мюнтеферинг проведет встречу с вице-премьером РФ Ольгой Голодец.