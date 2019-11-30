Украинский поисковик рассказал о планах "Союза "Народная память"

НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 30 ноя - РИА Новости, Андреев Алексей. Украинские поисковики надеются установить личности 260 тысяч военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну в Барвенковском котле, сообщил журналистам глава Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин.
Церемония передачи останков семи военнослужащих Красной Армии состоялась в субботу 30 ноября на российском многостороннем автомобильном пропускном пункте Нехотеевка Белгородской области. Останки военнослужащих были обнаружены и переданы украинскими поисковиками российским коллегам.
"Работы еще много предстоит. Если взять просто Барвенковский котел, май 1942 года, вторая попытка освобождения Харькова, вырваться из окружения удалось около 10% личного состава. Безвозвратные потери составили около 270 тысяч человек. По нашим сведениям, в близлежащих селах и других населенных пунктах на мемориалах указаны 8 тысяч человек. Повторю, всего потери - около 270 тысяч. Вот сколько предстоит работы. Всех их надо найти", - сказал Жилкин.
По его словам, за эту вахту поисковики нашли останки 150 человек, и у 32 из них обнаружены личные опознавательные знаки. По ним в настоящее время удалось установить личности 10 человек.