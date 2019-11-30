Украинский поисковик рассказал о планах "Союза "Народная память"

"Работы еще много предстоит. Если взять просто Барвенковский котел, май 1942 года, вторая попытка освобождения Харькова, вырваться из окружения удалось около 10% личного состава. Безвозвратные потери составили около 270 тысяч человек. По нашим сведениям, в близлежащих селах и других населенных пунктах на мемориалах указаны 8 тысяч человек. Повторю, всего потери - около 270 тысяч. Вот сколько предстоит работы. Всех их надо найти", - сказал Жилкин.