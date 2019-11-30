Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T12:59+0300
https://ria.ru/20191130/1561778094.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155743/57/1557435758_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_25f5a1486ce4a3c137bb30075b1c6fb5.jpg
РИА Новости

Украинский поисковик рассказал о планах "Союза "Народная память"

12:59 30.11.2019
613
© РИА Новости / Антон ДенисовПоисковая экспедиция
Поисковая экспедиция
© РИА Новости / Антон Денисов
Поисковая экспедиция. Архивное фото
НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 30 ноя - РИА Новости, Андреев Алексей. Украинские поисковики надеются установить личности 260 тысяч военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну в Барвенковском котле, сообщил журналистам глава Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин.
Церемония передачи останков семи военнослужащих Красной Армии состоялась в субботу 30 ноября на российском многостороннем автомобильном пропускном пункте Нехотеевка Белгородской области. Останки военнослужащих были обнаружены и переданы украинскими поисковиками российским коллегам.
Поисковики провели мероприятия в честь 75-летия освобождения Новгорода
Вчера, 12:05
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
"Работы еще много предстоит. Если взять просто Барвенковский котел, май 1942 года, вторая попытка освобождения Харькова, вырваться из окружения удалось около 10% личного состава. Безвозвратные потери составили около 270 тысяч человек. По нашим сведениям, в близлежащих селах и других населенных пунктах на мемориалах указаны 8 тысяч человек. Повторю, всего потери - около 270 тысяч. Вот сколько предстоит работы. Всех их надо найти", - сказал Жилкин.
По его словам, за эту вахту поисковики нашли останки 150 человек, и у 32 из них обнаружены личные опознавательные знаки. По ним в настоящее время удалось установить личности 10 человек.
3500000
Обсудить 1
Великая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Русский дом в Берлине
В МИД Германии заявили о намерении углублять сотрудничество с Россией
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Писатель Захар Прилепин
Прилепин заявил, что намерен не допустить "майдана"
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Россиян среди пострадавших в Гааге, предварительно, нет
Киев
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
В Москве пройдут Дни открытых дверей поисковых отрядов
В России прокомментировали передачу из Украины останков погибших в ВОВ
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
В Киеве взорвали отделение Ощадбанка
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук назвал "самоубийством" силовой путь возвращения Донбасса
Полиция
В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек
Осень в Крыму
В Госдуме прокомментировали заявление Apple по поводу Крыма
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины примет участие в конференции НАТО в Лондоне
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
В украинском аэропорту из багажа жителя Донецка изъяли гранату
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала причину притеснения российских СМИ в Прибалтике
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом "За заслуги"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
23:51В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Лента новостейМолния