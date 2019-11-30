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РИА Новости

Американский беспилотник провел разведку у российских границ

12:17 30.11.2019 (обновлено: 12:34 30.11.2019)
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© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class D. Blake BrowningСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class D. Blake Browning
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.
На этой неделе, по данным газеты "Красная звезда", у российских рубежей зафиксировали 23 иностранных летательных аппарата. Истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
13 августа, 16:09
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
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Global HawkВВС СШАНАТОЛенинградская областьПсковская областьВ мире
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