Американский беспилотник провел разведку у российских границ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
09:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 ноября 2019 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸
, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹, осуществляет разведывательный полёт вдоль границ Ленинградской,
🇷🇺 Псковской областей. pic.twitter.com/AokVaHCFYS
В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.
На этой неделе, по данным газеты "Красная звезда", у российских рубежей зафиксировали 23 иностранных летательных аппарата. Истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
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