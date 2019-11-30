Прилепин заявил, что намерен не допустить "майдана"

Ранее он отметил, что планирует создание политической партии и участие в выборах в 2020 и 2021 годах.

"Я не желаю ни западничества, ни либерального реванша в России. Это не значит, что я являюсь адептом нынешней государственности в том виде, в котором она себя являет", - добавил он.