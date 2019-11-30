Прилепин заявил, что намерен не допустить "майдана"

ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что видит своей политической задачей недопущение "майдана" и "либерального реванша".
Ранее он отметил, что планирует создание политической партии и участие в выборах в 2020 и 2021 годах.
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"Если в России будет воспроизведение гипотетической ситуации, что у нас происходит "майдан", то я буду против "майдана" и против Януковича. Я хочу, чтобы в России никогда не началась вот эта деструктивная перестройка того, что мы имеем, с украинскими результатами. И вообще перестройки-2 я не желаю категорически", - сказал Прилепин в интервью РИА Новости.
"Я не желаю ни западничества, ни либерального реванша в России. Это не значит, что я являюсь адептом нынешней государственности в том виде, в котором она себя являет", - добавил он.