Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что Россия ставит такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", — сказал он.