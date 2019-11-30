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РИА Новости

Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

11:07 30.11.2019 (обновлено: 14:53 30.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина готова обсуждать условия прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что Россия ставит такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", — сказал он.

При этом министр исключил возможность заключения газового контракта по "политической цене".
Ранее Оржель увязал цены на газ для населения с подписанием контракта на транзит. По его словам, если Москва и Киев не договорятся о продолжении транзита, внутренние цены на топливо сильно возрастут.
На днях против прямых закупок газа у России выступила партия "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко. Она усмотрела в поставках российского топлива "серьезную угрозу национальной безопасности" и "элементы государственной измены", а также потребовала начать против Оржеля расследование на предмет "российского влияния".
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Ситуация с газовым контрактом

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата.
На встрече, состоявшейся 27 октября, "Газпром" предложил пакетный вариант решения вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогаз" — отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Оржель назвал эти условия неприемлемыми. Но накануне он заявил, что на двухсторонних переговорах в Вене были сделаны шаги вперед, и не исключил возможность компромисса.
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Алексей ОржельУкраинаСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромЭкономика
Популярные комментарии
Наверно пора все-таки заканчивать с практикой диктата страны-транзитера, требующей еще и особых условий для себя и шантажирующей РФ. Даче читать уже смешно про какие-то переговоры, суды, угрозы. Почему нельзя, наконец, плюнуть на мнение тех, кто требует, чтобы Россия и дальше прокачивала газ через Украину. Что изменится? Есть другие покупатели , не только политически ангажированные или просто подпевалы, вроде Болгарии. Если честно, удивляет это христианское всепрощение, когда грязь потоком льется на страну от каждой шавки, а РФ зачем-то пытается выстроить "добрососедские отношения", которые принимаются как слабость. Проще сразу и в корне пресекать поползновения русофобов. Привыкнут.
30 ноября, 11:33
elya.velichutina
4300002
Уважаемые дамы и господа!В России власти наверно думают,что миру очень интересна газовая война Украины и России.Эта война с элементами шантажа продолжается с момента роспуска Советской страны и стран соцлагеря.Европа втянута в эту войну,так как зависит от поставок газа из России.Прекращение этой войны в большей степени зависит от России.Но каждый раз с приближением срока окончания договора транзита через Украину война разгорается с новой силой.В России однозначно не хотят прекращения этой войны иначе уже давно бы перекрыли транзит.Значит кому то в России вся эта ситуация выгодна.Думаю,что именно в России ключи от этого конфликта,который стал вечным.
30 ноября, 13:56
Генрих Тевтонский
6200118
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