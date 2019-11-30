Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина готова обсуждать условия прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".
"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что Россия ставит такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", — сказал он.
При этом министр исключил возможность заключения газового контракта по "политической цене".
Ранее Оржель увязал цены на газ для населения с подписанием контракта на транзит. По его словам, если Москва и Киев не договорятся о продолжении транзита, внутренние цены на топливо сильно возрастут.
На днях против прямых закупок газа у России выступила партия "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко. Она усмотрела в поставках российского топлива "серьезную угрозу национальной безопасности" и "элементы государственной измены", а также потребовала начать против Оржеля расследование на предмет "российского влияния".
29 ноября, 06:26Россия и Украина обсудили газовый транзит
Ситуация с газовым контрактом
Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. Москва и Киев проводят консультации при участии Еврокомиссии, но они пока не дали никакого результата.
На встрече, состоявшейся 27 октября, "Газпром" предложил пакетный вариант решения вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогаз" — отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Оржель назвал эти условия неприемлемыми. Но накануне он заявил, что на двухсторонних переговорах в Вене были сделаны шаги вперед, и не исключил возможность компромисса.