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РИА Новости

МЦК установило рекорд по перевозке пассажиров

10:41 30.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рекордные 571 343 человека совершили поездку на Московском центральном кольце 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метро.
"Московское центральное кольцо перевезло 571 343 человека 29 ноября. Этот рекордный показатель был достигнут в том числе благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров. Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля – тогда МЦК перевезло 560 тысяч пассажиров", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что наибольшее количество пассажиров воспользовалось станциями Площадь Гагарина и Кутузовская – показатели пассажиропотока там составляют 52 тысячи и 32 тысячи человек соответственно.
В метро напомнили, что с 21 ноября интервал между поездами "Ласточка" на МЦК составляет 4 минуты, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом 8 минут. Новый интервал движения поездов на МЦК в будние дни теперь обеспечивает 242 пары поездов. Благодаря этому добавилось более 580 тысяч пассажирских мест.
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2120200
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Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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