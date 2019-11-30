МЦК установило рекорд по перевозке пассажиров

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рекордные 571 343 человека совершили поездку на Рекордные 571 343 человека совершили поездку на Московском центральном кольце 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метро.

"Московское центральное кольцо перевезло 571 343 человека 29 ноября. Этот рекордный показатель был достигнут в том числе благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров. Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля – тогда МЦК перевезло 560 тысяч пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

Больше поездов – больше пассажиров! Новый рекорд #МЦК: более 571 тысячи пассажиров перевезли «Ласточки» 29 ноября. — Московское метро (@MetroOperativno) November 30, 2019

Отмечается, что наибольшее количество пассажиров воспользовалось станциями Площадь Гагарина и Кутузовская – показатели пассажиропотока там составляют 52 тысячи и 32 тысячи человек соответственно.