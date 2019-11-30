Медведев поздравил Александра Тителя с 70-летием

"Став художественным руководителем театра в непростые для него времена, вы проявили сразу несколько талантов: творца и менеджера, продолжателя традиций и новатора. Буквально с нуля вы сумели собрать замечательный хор и оркестр, объединить в одной труппе блестящих артистов, которым подвластны самые разные жанры и стили", - говорится в телеграмме.