Медведев поздравил Александра Тителя с 70-летием

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя, художественного руководителя и главного дирижёра оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Став художественным руководителем театра в непростые для него времена, вы проявили сразу несколько талантов: творца и менеджера, продолжателя традиций и новатора. Буквально с нуля вы сумели собрать замечательный хор и оркестр, объединить в одной труппе блестящих артистов, которым подвластны самые разные жанры и стили", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что оперные спектакли Тителя отличаются тщательно продуманной драматургией, искренностью сценической интонации, а также вниманием к деталям.
"Любое произведение вы интерпретируете ярко, нестандартно и современно. Во многом благодаря вам знаменитый театр по-прежнему популярен и любим... Каждая ваша постановка – это событие в культурной жизни столицы, которое вызывает огромный интерес у любителей оперы", - добавил он.
Медведев пожелал Тителю крепкого здоровья, благополучия и "всего самого доброго".