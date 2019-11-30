Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-30T10:16+0300
https://ria.ru/20191130/1561774559.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/19624/24/196242455_0:369:788:812_1036x0_80_0_0_79117a71103f4ce824b71c2f2537c9c6.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил Александра Тителя с 70-летием

10:16 30.11.2019
1014
© Фото : Фото предоставлено Московским академическим Музыкальным театром им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Александр Титель
 Александр Титель
© Фото : Фото предоставлено Московским академическим Музыкальным театром им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя, художественного руководителя и главного дирижёра оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Александр Титель, архивное фото
30 ноября 2014, 10:00
Александр Титель. Биография30 ноября 2014 года художественному руководителю оперы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Александру Борисовичу Тителю исполняется 65 лет.
"Став художественным руководителем театра в непростые для него времена, вы проявили сразу несколько талантов: творца и менеджера, продолжателя традиций и новатора. Буквально с нуля вы сумели собрать замечательный хор и оркестр, объединить в одной труппе блестящих артистов, которым подвластны самые разные жанры и стили", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что оперные спектакли Тителя отличаются тщательно продуманной драматургией, искренностью сценической интонации, а также вниманием к деталям.
"Любое произведение вы интерпретируете ярко, нестандартно и современно. Во многом благодаря вам знаменитый театр по-прежнему популярен и любим... Каждая ваша постановка – это событие в культурной жизни столицы, которое вызывает огромный интерес у любителей оперы", - добавил он.
Медведев пожелал Тителю крепкого здоровья, благополучия и "всего самого доброго".
400002
Обсудить 0
КультураАлександр ТительДмитрий МедведевМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
Рекомендуем
Певица Алла Пугачева
Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Кинорежиссер Юлий Гусман
Гусман прокомментировал слова Светлакова о вырезанной из КВН шутке
Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма Однажды в Голливуде...
Юная актриса из "Однажды в Голливуде…" поделилась советом от Ди Каприо
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Кадр из фильма Ирландец
Как стать моложе — в фильме "Ирландец" Мартина Скорсезе
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния