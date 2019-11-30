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РИА Новости

В Крыму назвали наиболее популярные даты для поездок на полуостров

09:34 30.11.2019 (обновлено: 09:41 30.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым в предновогодние дни 29 и 30 декабря, из Крыма в Москву и Санкт-Петербург – 28 декабря, а также дни новогодних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
"(В направлении Крыма) больше всего продано билетов на 29.12.2019 (поезд № 27/28 – 838 мест), на 30.12.2019 (поезд № 7/8 – 390 мест). Направлением из Крыма больше всего продано билетов на 28.12.2019 (поезд № 7/8 – 526 мест, поезд № 27/28 – 833 места)", - отмечают железнодорожники, добавив, что информация о продажах актуальна на вечер 29 ноября.
Также продано много билетов на поезд из Крыма в Санкт-Петербург 5 января (422 места) и на поезд в Москву 6 января (788 мест), сообщили в КЖД. Общее количество мест в поездах составляет: поезд №7/8 – 750 мест, №27/28 – 860 мест.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, стартовала 8 ноября. Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут ходить весной 2020 года.
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Крымская железная дорогаМоскваСимферопольКрымСанкт-ПетербургОбщество
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