СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП под Красноярском

Ранее сообщалось, что в Уярском районе, по предварительным данным МВД, столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находились пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли. Ранее в региональном главке ранее недалеко от этого места на трассе погибли водитель Honda и двое его пассажиров, четыре человека пострадали.