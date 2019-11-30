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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП под Красноярском

09:13 30.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием легковушки и грузовика под Красноярском, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
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Ранее сообщалось, что в Уярском районе, по предварительным данным МВД, столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находились пять человек – все они, включая троих несовершеннолетних, погибли. Ранее в региональном главке ранее недалеко от этого места на трассе погибли водитель Honda и двое его пассажиров, четыре человека пострадали.
"По факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для выяснения причин и обстоятельств аварии назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической. Ведется следствие.
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РоссияКрасноярскПроисшествия
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