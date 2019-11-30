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РИА Новости

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

09:05 30.11.2019 (обновлено: 13:27 30.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Он отметил, что украинская элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.
"Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!" — отметил Молчанов в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, проблема заключается в том, что после распада СССР Украина не смогла стать субъектной и самостоятельной страной, которая могла бы говорить на равных с мировыми лидерами.
"Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях", — заключил журналист.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. В четверг в Вене прошли двусторонние переговоры, которые глава российского Минэнерго Александр Новак назвал конструктивными. По его словам, сроки заключения нового долгосрочного договора на транзит газа во многом зависят от Киева, поскольку ему еще предстоит сертифицировать своего нового оператора ГТС.
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Алексей МолчановСитуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот и раскрыт секрет двух цветов флага Украины: жёлтый-цвет газовой трубы; голубой цвет, соответственно, самого газа.
30 ноября, 09:14
ЛГЛадимир Горов
136421006
Нельзя утратить то чего не было совсем. Сказочники.
30 ноября, 09:09
CCicicipi
16990104
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