Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.

Он отметил, что украинская элита в погоне за прибылью перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.

"Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!" — отметил Молчанов в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, проблема заключается в том, что после распада СССР Украина не смогла стать субъектной и самостоятельной страной, которая могла бы говорить на равных с мировыми лидерами.

"Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией , и с Западом на более-менее равных уровнях", — заключил журналист.