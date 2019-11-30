Космонавты на МКС жалуются на ранний подъем и мешающий сну шум

Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС

В них отмечается, что специалисты группы медицинского обеспечения (ГМО) пилотируемых космических полетов могут прямо или косвенно оценивать качество и количество ежедневного сна космонавтов как по информации, поступающей от них в ходе полета, так и по его завершению в ходе личной встречи с космонавтами.

"Я как побитый, сонный"

Некоторые космонавты, следует из материалов, неоднократно нарушали штатный распорядок сна на МКС, поздно ложась спать, в связи с чем им было трудно вставать по утрам.

"Участник одного из полетов однажды отметил, что за последние два дня "не успевал высыпаться". И вообще, подъем в штатное время (в 6.00 по Гринвичу) (космонавты живут в этом часовом поясе – ред.) был для него слишком ранним: "я как побитый, сонный… в 7 часов уже нормально, в 7.30 еще лучше. А вот два раза подряд вставать в 6 часов! Конечно, утро от этого становится ужасное, а потом разойдешься и вроде ничего", - приводятся высказывания одного из космонавтов.

Специалисты ГМО считают, что этот космонавт относится к лицам "вечернего хронотипа" ("совам"). Однако они признают, что запаздывание с отходом ко сну в каких-то случаях могло быть связано не только с особенностями индивидуального хронотипа, но и с предстоящим вскоре выполнением сложных и трудоемких операций, которые требовали большого объема подготовительных работ.

"Вероятным представителем "вечернего хронотипа" был участник другой экспедиции на МКС, у которого в полете наблюдалась постоянная тенденция ложиться спать позже 21.30 по Гринвичу (штатное время отхода ко сну), поэтому вставать по графику в 6.00 ему было трудно. Оправдывая такое свое поведение, он заявил, что у него "не лежит душа подниматься ни свет, ни заря", что, как известно, свойственно "совам", говорят специалисты.

"Там всегда хочется спать"

Специалисты отмечают, что сообщения о плохом сне космонавтов поступают с борта МКС довольно редко. "Они могут содержать жалобы на трудное засыпание, очень короткий период сна, частые пробуждения и отсутствие освежающего эффекта после завершения ночного отдыха", - сообщается в исследовании.

О недостаточности сна может свидетельствовать изменение эмоциональной окраски докладов экипажа.

"Утренние отчеты о качестве ночного отдыха, оставаясь позитивными, становятся более сдержанными. На вопрос оператора наземной службы "Как отдохнули?", вместо обычных ответов "отлично", "прекрасно", "замечательно", космонавты отвечают: "хорошо", "удовлетворительно", "нормально". В ряде случаев, уклоняясь от негативных оценок, они дают нейтральный ответ "отдохнули", либо отмалчиваются", - говорится в материалах.

Так, во время послеполетного брифинга один из космонавтов отметил, что продолжительность его сна в полете составляла 7-8 часов, и этого было вполне достаточно. "Однако при этом он сказал: "Там всегда хочется спать", - приводятся в отчете его слова.

Медики полагают, что постоянное недосыпание приводит к позднему подъему по выходным дням и кратковременному дневному сну в рабочие дни. По их словам, такая практика наблюдалась во многих полетах на МКС.

Среди факторов, провоцирующих нарушения сна, специалисты выделяют ночные работы со сдвигами периода сна на дневное время. "Некоторые космонавты переносят их легко, другие - с трудом. Во многом это зависит от величины и направления сдвига", - говорится в материалах.

Некрепкий сон из-за "грохота клапанов"

Как отмечается в материалах, другой причиной нарушений сна космонавтов являются громкие звуки и шумы, сопровождающие работу систем на МКС. В каютах космонавтов уровень шума в два раза выше установленной нормы.