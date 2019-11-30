Главы Турции и Азербайджана откроют завершающую фазу газопровода TANAP

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сказал журналистам, что "закончив последнюю часть газопровода TANAP, мы начнем поставлять азербайджанский газ европейским потребителям, проведя 30 ноября торжественную церемонию открытия".

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году - и в страны Южной Европы.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.

Как заявил РИА Новости глава энергетического комитета Народно-республиканской партии Турции Недждет Памир, новый газопровод имеет значение с точки диверсификации поставок газа в Европу, однако он не пошатнет позиций России на этом рынке.

"Чтобы TANAP стал конкурентом "Газпрому", нужно хотя бы говорить о более-менее сравниваемых цифрах. Но Европа, как ни стремится избавиться от зависимости от российского газа, не в состоянии этого сделать. Прежде всего, Германия и Италия, а также ряд других стран продолжают сотрудничать с "Газпромом" и даже увеличивают запросы на поставку газа из РФ", - сказал Памир.

По его словам, в прошлом году "Газпром" поставил в Европу более 200 миллиардов кубометров газа. "После кризиса 2015 года каждый год мы видим прирост. А если прибавить к этому "Северный поток" и "Северный поток-2", каждый из которых даст по 55 миллиардов кубометров, то нетрудно оценить динамику роста", - сказал эксперт.

Он отметил, что TANAP имеет значение с психологической точки зрения, с позиции диверсификации поставок энергоносителей, он обеспечит рабочие места и станет важным шагом на пути укрепления турецких-азербайджанских отношений.

"Но 10-20 миллиардов кубометров по сравнению с объемами, поставляемыми из России, не имеют большого веса. Турция сегодня на 52% процента зависит от российских поставок газа. Эта цифра не слишком изменится, потому что Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, дает 14 миллиардов кубометров газа. Теперь вместо него войдет в строй "Турецкий поток", рассчитанный на 16 миллиардов", - отметил Памир.

Говоря об американском сжиженном газе, он отметил, что стоимость его производства в США постепенно снижается благодаря продвинутым технологиям, но необходимо учитывать стоимость перевозки через океан. "Россия при любых условиях сможет конкурировать, даже если ей придется немного снизить цены на газ", - сказал собеседник агентства.