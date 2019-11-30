Главы Турции и Азербайджана откроют завершающую фазу газопровода TANAP

АНКАРА, 30 ноя - РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут в субботу участие в церемонии открытия окончательной фазы газопровода TANAP, которая пройдет в турецкой провинции Эдирне.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сказал журналистам, что "закончив последнюю часть газопровода TANAP, мы начнем поставлять азербайджанский газ европейским потребителям, проведя 30 ноября торжественную церемонию открытия".
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"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году - и в страны Южной Европы.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.
Как заявил РИА Новости глава энергетического комитета Народно-республиканской партии Турции Недждет Памир, новый газопровод имеет значение с точки диверсификации поставок газа в Европу, однако он не пошатнет позиций России на этом рынке.
"Чтобы TANAP стал конкурентом "Газпрому", нужно хотя бы говорить о более-менее сравниваемых цифрах. Но Европа, как ни стремится избавиться от зависимости от российского газа, не в состоянии этого сделать. Прежде всего, Германия и Италия, а также ряд других стран продолжают сотрудничать с "Газпромом" и даже увеличивают запросы на поставку газа из РФ", - сказал Памир.
По его словам, в прошлом году "Газпром" поставил в Европу более 200 миллиардов кубометров газа. "После кризиса 2015 года каждый год мы видим прирост. А если прибавить к этому "Северный поток" и "Северный поток-2", каждый из которых даст по 55 миллиардов кубометров, то нетрудно оценить динамику роста", - сказал эксперт.
Он отметил, что TANAP имеет значение с психологической точки зрения, с позиции диверсификации поставок энергоносителей, он обеспечит рабочие места и станет важным шагом на пути укрепления турецких-азербайджанских отношений.
"Но 10-20 миллиардов кубометров по сравнению с объемами, поставляемыми из России, не имеют большого веса. Турция сегодня на 52% процента зависит от российских поставок газа. Эта цифра не слишком изменится, потому что Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию, дает 14 миллиардов кубометров газа. Теперь вместо него войдет в строй "Турецкий поток", рассчитанный на 16 миллиардов", - отметил Памир.
Говоря об американском сжиженном газе, он отметил, что стоимость его производства в США постепенно снижается благодаря продвинутым технологиям, но необходимо учитывать стоимость перевозки через океан. "Россия при любых условиях сможет конкурировать, даже если ей придется немного снизить цены на газ", - сказал собеседник агентства.
"Если мы хотим снизить зависимость от российских энергоносителей, нужно в принципе отходить от использования газа. Переходить на другие виды энергии, брать энергоносители у разных поставщиков... Но газ – самый удобный энергоноситель. Запасы России все еще номер один в мире, поэтому уменьшить зависимость от нее не так просто. К тому же мы приобретаем у нее не только газ, но и нефть, нефтепродукты, уголь, в Турции строится АЭС "Аккую" по проекту Росатома. Так что речи не идет о снижении зависимости от российских энергоносителей", - добавил Памир.