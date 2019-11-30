Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вывод войск из Восточной Европы является ошибкой России, написал в твиттере лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Так политик прокомментировал идею установить в Праге памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову.
"Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова", – заявил Жириновский.
В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги, Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе. Эту идею он намерен обсудить 16 декабря со своими коллегами по местному органу власти.
Власовцами обычно именуют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из русских коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, воевавших в годы Второй мировой войны в составе немецкого вермахта против Красной армии. После войны Власов решением суда был признан изменником родины и казнен.
Намерение установить памятник власовцам осудило посольство России в Чехии.
26 ноября, 01:39Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы