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РИА Новости

Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы

01:53 30.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вывод войск из Восточной Европы является ошибкой России, написал в твиттере лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Так политик прокомментировал идею установить в Праге памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову.

"Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова", – заявил Жириновский.

В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги, Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе. Эту идею он намерен обсудить 16 декабря со своими коллегами по местному органу власти.
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Власовцами обычно именуют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из русских коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, воевавших в годы Второй мировой войны в составе немецкого вермахта против Красной армии. После войны Власов решением суда был признан изменником родины и казнен.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЖириновскийЧехияРоссияПрагаБезопасностьВ мире
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