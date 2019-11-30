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РИА Новости

Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям

01:42 30.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт на предприятии ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт на предприятии ОАО Ленинградский судостроительный завод Пелла в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Строительство первого корабля проекта 22800 "Одинцово", оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", завершено, идет подготовка к заводским испытаниям, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Малый ракетный корабль "Одинцово" приступил к выполнению подготовительных мероприятий для выхода на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Экипаж корабля прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения", - сказал Дыгало.

Он также отметил, что после завершения докования на предприятии ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" и заводских ходовых испытаний, корабль приступит к государственным.
"О подготовке корабля к испытаниям доложено главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе", - добавил Дыгало.
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Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.
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Малый ракетный корабль проекта 22800КалибрМинистерство обороны РФРоссияВМФ РФБезопасность
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