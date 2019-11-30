Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям

Малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт на предприятии ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" в Санкт-Петербурге

"Малый ракетный корабль "Одинцово" приступил к выполнению подготовительных мероприятий для выхода на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Экипаж корабля прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения", - сказал Дыгало.

Он также отметил, что после завершения докования на предприятии ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" и заводских ходовых испытаний, корабль приступит к государственным.

"О подготовке корабля к испытаниям доложено главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе", - добавил Дыгало.