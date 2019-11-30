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РИА Новости

ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании

01:00 30.11.2019
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости. Два человека погибли от ножевых ранений, еще трое получили ранения на Лондонском мосту в самом центре британской столицы, подозреваемый ликвидирован, полиция рассматривает случившееся как возможный теракт. Трагедия произошла в разгар предвыборной кампании, и, как и в мае 2017 года после теракта в Манчестере, основные партии приостановили агитацию в знак уважения к погибшим и пострадавшим.

Развитие событий

События в Лондоне развивались так быстро, что долгое время оставалось непонятным, что именно произошло: в СМИ было немало ложных сообщений и даже заявления полиции несколько противоречили друг другу. Картина в целом прояснилась существенно позже.
Полиция прибыла на место около 14.00 (17.00 мск) в связи с поступившей информацией о нападении с ножом на прохожих. После ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка: несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого. Как подтвердила полиция, на теле подозреваемого был обнаружен муляж взрывного устройства.
Ранения получили пять человек, двое из них позже скончались.

"Подозреваемый, который был застрелен полицией, а также двое пострадавших, погибли. Троим пострадавшим оказана помощь в больнице", - сказала Дик на пресс-конференции в пятницу вечером.

Личности – ни подозреваемого, ни погибших, ни пострадавших – пока не раскрываются.
"Поддержка граждан помогла нам больше, чем можно представить... В ближайшие дни вооруженная и невооруженная полиция будет патрулировать улицы Лондона. Следователи будут работать день и ночь над расследованием. Мы будем пытаться понять, что действительно произошло и кто мог быть к этому причастным", - сказала глава Столичной полиции Лондона Крессида Дик.
Автомобиль полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
18 августа 2018, 04:42
СМИ: в Британии сомневаются, что инцидент у парламента мог быть терактом
Между тем, независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) изучит действия полицейских, застреливших злоумышленника. Как подчеркнула комиссия, проведение таких расследований - стандартная практика при всех случаях убийства полицией подозреваемых.

Печальная традиция

Полиция расследует инцидент как теракт, поэтому ведет его контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.
Если эта версия подтвердится, то сегодняшний инцидент станет первым терактом в Великобритании с кровавого 2017 года, когда произошло пять терактов, в том числе один – на Лондонском мосту.
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
26 мая 2017, 12:16
Корбин возложил ответственность за теракт в Манчестере на власти Британии
Главные политические партии Великобритании – Консервативная и Лейбористская – приостановили предвыборные кампании в связи с произошедшей трагедией на Лондонском мосту.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спешно вернулся в Лондон, чтобы лично контролировать расследование произошедшего.
"Все причастные к этому преступлению будут найдены и привлечены к ответу", - заявил премьер. Вскоре он объявил, что на сегодняшний вечер предвыборная кампания тори будет приостановлена.
"Я, конечно же приостановил сегодня вечером мою предвыборную кампанию, но мы в течение ближайших нескольких часов рассмотрим этот вопрос", - сказал, в свою очередь, премьер Борис Джонсон.
С аналогичным объявлением выступил и глава лейбористов Джереми Корбин.
"Все наши общины должны оставаться едины, мы не можем позволить терактам помешать нашему демократическому процессу. Мы отменяем сегодня наши предвыборные мероприятия в знак уважения к тем, кто пострадал в этом теракте", - заявил лидер лейбористов.
Между тем, инцидент при всей своей серьезности не испугал горожан и гостей британской столицы, которые продолжили свой шопинг в "черную пятницу" на главной торговой улице Оксфорд-стрит. Покупатели, несмотря на случившееся, не побоялись выйти в город и сметали с прилавков магазинов одежду, обувь, парфюм, электронику и товары для дома.
Карикатура в журнале Charlie Hebdo
7 июня 2017, 12:53
Обезглавленная Мэй: Charlie Hebdo "пошутил" про теракт в Лондоне
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Инцидент у Лондонского мостаДжереми КорбинБорис ДжонсонСкотленд-ЯрдВеликобританияЛондонМанчестертерроризмВ мире
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