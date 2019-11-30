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РИА Новости

Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене

00:45 30.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева в интервью Первому каналу заявила, что не скучает по той энергии, которую получает от поклонников, и призналась, что ей стыдно от этого.
Однако, пояснила артистка, несмотря на это, она дорожит любовью зрителей.
"Мне стыдно признаться, но я уже не скучаю, потому что я при всей любви к зрителю и концертам своим, и песням новым, и композиторам, которые мне написали все эти замечательные песни, за это заплатила очень дорогой ценой. У меня никогда не было нормальной семьи — я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах", — посетовала Пугачева.
Она подчеркнула, что теперь у нее сложилась прекрасная семья, поэтому у нее нет времени скучать по сцене.
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"Когда там скучать по этому? Нет, просто я положила это, как в сейф, в свое сердце", — сказала певица.
По ее словам, в моменты грусти, которые "бывают в ее возрасте", она "открывает этот сейф", вспоминает зрительскую энергию, после чего "закрывает и живет дальше". Пугачева добавила, что отдача и любовь от ее поклонников дорогого стоит.
Ранее, выступая на концерте в Минске, 70-летняя Алла Пугачева объявила, что вернется на сцену в 80 лет.
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