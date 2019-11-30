Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа

"Чем больше мы сегодня говорим на каналах о наболевшем, тем лучше. Ничего в этом страшного нет. Если Зеленский добьется мира и того, чтобы у нас был этот чертов газ, то все пойдет в гору. Если меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа", – отметил Пальчевский.