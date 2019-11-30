Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа

"Чем больше мы сегодня говорим на каналах о наболевшем, тем лучше. Ничего в этом страшного нет. Если Зеленский добьется мира и того, чтобы у нас был этот чертов газ, то все пойдет в гору. Если меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа", – отметил Пальчевский.
Он считает, что Украина слишком "привязалась к газовой трубе". Именно она разделила население страны на богатых и бедных.
"Газ – это то, что растлило наше государство. И это было главным оружием России в свое время", – подчеркнул бизнесмен.