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РИА Новости

В Инсбруке туристы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

18:06 30.11.2019
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© Fotolia / nicholasparishГоры в Австрии
Горы в Австрии
© Fotolia / nicholasparish
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Туристы в австрийском Инсбруке после 1 мая 2020 года смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщает Der Standard.
Для этого гости популярного горнолыжного курорта должны будут приобрести туристическую карту Welcome Card в гостинице или у хозяина снимаемых апартаментов, пишет издание.
"Такая мера позволит сократить чисто автотуристов, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в Тироле", — говорит представитель партии "зеленых" Ингрид Фелипе.
Мартин Балтес, управляющий директор транспортной компании Инсбрука, отметил, что рост числа пассажиров за счет туристов не помешает местным жителям. Отдыхающие обычно отправляются на прогулки или экскурсии позже, чем горожане едут на работу.
Между тем жители говорят, что если право на бесплатный проезд получат только гости города, это будет несправедливо. Для улучшения экологической ситуации такое предложение можно было бы сделать и местным, считает политик Том Майер.
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