Каким на самом деле был Петр Первый, показывают на выставке в Кремле

Куртка из голландского матросского костюма (конец XVII — начало XVIII века) и кафтан польский (конец XVII века), принадлежавшие Петру I

Европейское путешествие повлияло на мировоззрение царя, его привычки.

"Мы показываем, как меняется его стиль одежды: Петр прибыл в Европу в традиционном московицком костюме (он тогда назывался "польский кафтан"), — говорит Ольга Дмитриева. — Постепенно царь перешел к европейскому платью, которое менее выделяло его из толпы".

В экспозиции есть тот самый польский кафтан красного цвета, чуть ниже колен, с золотыми нашивками на груди — из Оружейной палаты. А из Эрмитажа приехал голландский костюм. Это куртка-бострог (ее часто носили матросы и корабельные мастера), широкие суконные штаны, шляпа с полями.

Известно, что царь любил появляться в голландской матросской одежде на маскарадах.