Каким на самом деле был Петр Первый, показывают на выставке в Кремле

"Мы говорим о Петре как о коллекционере и художнике — это у многих может вызвать удивление, — объяснила РИА Новости заместитель директора Музеев Московского Кремля, куратор Ольга Дмитриева. — Это был человек с потрясающей энергией и энтузиазмом, очень восприимчивый ко всему новому и ценному. У Петра был цепкий ум, он моментально оценивал значимость вещей. Все, что ему казалось ценным, он переносил на русскую почву. Важно было его желание поставить все на службу общественному благу".
Паспорт царя Петра I на имя Петра Михайлова для поездки в составе Великого посольства в Европу (Москва, февраль, 1697)
Двадцатипятилетний Петр в 1697 году отправился за границу "для науки воинских дел" — как частное лицо, волонтером под видом солдата Преображенского полка Петра Михайлова. Для проезда по европейским странам ему от имени самодержца Петра I была оформлена "свидетельствованная грамота".
На выставке есть этот документ, фактически прообраз современного паспорта, который царь написал сам для себя. Чтобы подчеркнуть статус, документ украсили орнаментом, а первое слово и титулы Петра выполнили из твореного золота (микроскопические частицы золота в виде порошка).
Паспорт царя Петра I на имя Петра Михайлова для поездки в составе Великого посольства в Европу (Москва, февраль, 1697)
Двадцатипятилетний Петр в 1697 году отправился за границу "для науки воинских дел" — как частное лицо, волонтером под видом солдата Преображенского полка Петра Михайлова. Для проезда по европейским странам ему от имени самодержца Петра I была оформлена "свидетельствованная грамота".
На выставке есть этот документ, фактически прообраз современного паспорта, который царь написал сам для себя. Чтобы подчеркнуть статус, документ украсили орнаментом, а первое слово и титулы Петра выполнили из твореного золота (микроскопические частицы золота в виде порошка).
Куртка из голландского матросского костюма (конец XVII — начало XVIII века) и кафтан польский (конец XVII века), принадлежавшие Петру I
Европейское путешествие повлияло на мировоззрение царя, его привычки.
"Мы показываем, как меняется его стиль одежды: Петр прибыл в Европу в традиционном московицком костюме (он тогда назывался "польский кафтан"), — говорит Ольга Дмитриева. — Постепенно царь перешел к европейскому платью, которое менее выделяло его из толпы".
В экспозиции есть тот самый польский кафтан красного цвета, чуть ниже колен, с золотыми нашивками на груди — из Оружейной палаты. А из Эрмитажа приехал голландский костюм. Это куртка-бострог (ее часто носили матросы и корабельные мастера), широкие суконные штаны, шляпа с полями.
Известно, что царь любил появляться в голландской матросской одежде на маскарадах.
Куртка из голландского матросского костюма (конец XVII — начало XVIII века) и кафтан польский (конец XVII века), принадлежавшие Петру I
Европейское путешествие повлияло на мировоззрение царя, его привычки.
"Мы показываем, как меняется его стиль одежды: Петр прибыл в Европу в традиционном московицком костюме (он тогда назывался "польский кафтан"), — говорит Ольга Дмитриева. — Постепенно царь перешел к европейскому платью, которое менее выделяло его из толпы".
В экспозиции есть тот самый польский кафтан красного цвета, чуть ниже колен, с золотыми нашивками на груди — из Оружейной палаты. А из Эрмитажа приехал голландский костюм. Это куртка-бострог (ее часто носили матросы и корабельные мастера), широкие суконные штаны, шляпа с полями.
Известно, что царь любил появляться в голландской матросской одежде на маскарадах.
Портрет царя Петра I (Питер ван дер Верф, Голландия, около 1697)
Желание "прорубить окно в Европу" и стать ближе к западным державам требовало изменения репрезентации власти.
На выставке видно, как трансформировался облик Петра на официальных изображениях.
Один из портретов царя был написан голландцем Питером ван дер Верфом во время Великого посольства.
Можно проследить, как формируется имперский европейский образ самодержца: его изображали не только на картинах, но и миниатюрах, часах, перстнях.
Портрет царя Петра I (Питер ван дер Верф, Голландия, около 1697)
Желание "прорубить окно в Европу" и стать ближе к западным державам требовало изменения репрезентации власти.
На выставке видно, как трансформировался облик Петра на официальных изображениях.
Один из портретов царя был написан голландцем Питером ван дер Верфом во время Великого посольства.
Можно проследить, как формируется имперский европейский образ самодержца: его изображали не только на картинах, но и миниатюрах, часах, перстнях.
Медаль за взятие Азова 19 июля 1696 (медальер Федор Подоруй, Москва, Кадашевский монетный двор, начало XVIII века)
Мало кто знает, что Петр умел рисовать и гравировать. Первый такой опыт царя представлен на выставке — это графическая композиция "Торжество христианской веры". Во время Великого посольства Петр учился искусству графики у голландца Адриана Шхонебека (позднее тот сделал для царя рукописный учебник, рассказывающий, как создавать офорты). За основу "Торжества христианской веры" Петр взял медаль, выпущенную в его честь в Утрехте и посвященную недавнему взятию крепости Азов русскими. На рисунке — аллегорическая фигура Победы с крестом и оливковой ветвью. Петр сделал гравюру под руководством Шхонебека в Амстердаме в 1698 году.
Медаль за взятие Азова 19 июля 1696 (медальер Федор Подоруй, Москва, Кадашевский монетный двор, начало XVIII века)
Мало кто знает, что Петр умел рисовать и гравировать. Первый такой опыт царя представлен на выставке — это графическая композиция "Торжество христианской веры". Во время Великого посольства Петр учился искусству графики у голландца Адриана Шхонебека (позднее тот сделал для царя рукописный учебник, рассказывающий, как создавать офорты). За основу "Торжества христианской веры" Петр взял медаль, выпущенную в его честь в Утрехте и посвященную недавнему взятию крепости Азов русскими. На рисунке — аллегорическая фигура Победы с крестом и оливковой ветвью. Петр сделал гравюру под руководством Шхонебека в Амстердаме в 1698 году.
Цель европейского путешествия Петра была не только в приобретении прикладных знаний, но и в укреплении дипломатических связей.
Российский царь подарил саксонскому правителю Августу Сильному на его коронацию мушкет алжирской работы, украшенный кораллами. Впоследствии ружье оказалось в дрезденских "Зеленых сводах".
Этой сокровищнице, которая у всех на слуху после недавней кражи, на выставке посвящен целый раздел.
"Петр впитывал европейские тенденции, осматривая кунсткамеры монархов. Одна из самых известных в ту пору была у саксонских курфюрстов. Август Сильный считался знатоком искусства и старался открыть это собрание публике, чтобы показать свою власть и богатство двора", — продолжает Ольга Дмитриева.
Цель европейского путешествия Петра была не только в приобретении прикладных знаний, но и в укреплении дипломатических связей.
Российский царь подарил саксонскому правителю Августу Сильному на его коронацию мушкет алжирской работы, украшенный кораллами. Впоследствии ружье оказалось в дрезденских "Зеленых сводах".
Этой сокровищнице, которая у всех на слуху после недавней кражи, на выставке посвящен целый раздел.
"Петр впитывал европейские тенденции, осматривая кунсткамеры монархов. Одна из самых известных в ту пору была у саксонских курфюрстов. Август Сильный считался знатоком искусства и старался открыть это собрание публике, чтобы показать свою власть и богатство двора", — продолжает Ольга Дмитриева.
Компас Петра I, Россия 1709
Из Дрездена в Москву также привезли компас в костяной шкатулке. Его Петр сделал сам. А еще — набор старинных инструментов: рубанок, топорик из серебра, инкрустированная костью чаша придворного германского ювелира и многое другое.
Компас Петра I, Россия 1709
Из Дрездена в Москву также привезли компас в костяной шкатулке. Его Петр сделал сам. А еще — набор старинных инструментов: рубанок, топорик из серебра, инкрустированная костью чаша придворного германского ювелира и многое другое.
Токарно-копировальный боковой станок (мастер Франк Зингер (Зенгер), Флоренция (?), Санкт-Петербург, 1711-1712)
Петр I любил токарное дело, мастерская была "местом его отдохновения".
На выставке есть предметы, созданные его руками, в том числе довольно искусно. По словам куратора, царь создавал многофигурные рельефы, портреты и даже изготовил китайскую версию Матрешки: это шар, внутри него — еще меньше и так далее.
Токарно-копировальный боковой станок (мастер Франк Зингер (Зенгер), Флоренция (?), Санкт-Петербург, 1711-1712)
Петр I любил токарное дело, мастерская была "местом его отдохновения".
На выставке есть предметы, созданные его руками, в том числе довольно искусно. По словам куратора, царь создавал многофигурные рельефы, портреты и даже изготовил китайскую версию Матрешки: это шар, внутри него — еще меньше и так далее.
Заводная игрушка "Небесная ладья" (Китай, до 1755)
Интерес к раритетам и всему необычному возник у Петра в детстве. Живого и подвижного царевича не могли не волновать механические предметы и технические новинки.
В экспозиции представлена "Китайская коллекция".
"В этом собрании очень любопытны редкие механические игрушки — до сих пор действующая фигурка всадника на коне, богини на фениксе, серебряный кораблик, по которому движутся фигуры", — поясняет Дмитриева. В Поднебесной их производили для европейского рынка — там были в моде "автоматы" и механические вещи.
Заводная игрушка "Небесная ладья" (Китай, до 1755)
Интерес к раритетам и всему необычному возник у Петра в детстве. Живого и подвижного царевича не могли не волновать механические предметы и технические новинки.
В экспозиции представлена "Китайская коллекция".
"В этом собрании очень любопытны редкие механические игрушки — до сих пор действующая фигурка всадника на коне, богини на фениксе, серебряный кораблик, по которому движутся фигуры", — поясняет Дмитриева. В Поднебесной их производили для европейского рынка — там были в моде "автоматы" и механические вещи.
Справа на первом плане: часы "Бахус" (Аугсбург, конец XVI века)
Еще одна уникальная коллекция Петра — из Сибири. В ней золотые работы "скифского стиля" III-II веков до нашей эры.
"Это самое раннее археологическое собрание России, положившее начало музейному делу в стране, — отмечают авторы экспозиции. — Состоит из около 240 ювелирных изделий древних кочевников Евразии — скифов, сарматов".
Редкие вещи отличного качества — ажурные поясные пластины с инкрустацией, браслеты, шейные украшения, монеты и многое другое.
Богатство коллекции может дать фору "скифскому золоту".
Справа на первом плане: часы "Бахус" (Аугсбург, конец XVI века)
Еще одна уникальная коллекция Петра — из Сибири. В ней золотые работы "скифского стиля" III-II веков до нашей эры.
"Это самое раннее археологическое собрание России, положившее начало музейному делу в стране, — отмечают авторы экспозиции. — Состоит из около 240 ювелирных изделий древних кочевников Евразии — скифов, сарматов".
Редкие вещи отличного качества — ажурные поясные пластины с инкрустацией, браслеты, шейные украшения, монеты и многое другое.
Богатство коллекции может дать фору "скифскому золоту".
Книга "Точное описание богатейшей сокровищницы природных объектов" (Альберт Себа, Амстердам, 1734)
Другим талантом Петра было его художественное чутье. Во время путешествия в Амстердаме царь увидел работы голландской художницы Мари Сибиллы Мериан — акварели, гравюры с изображением экзотических насекомых, растений, минералов.
Будущий император купил альбом с 285 рисунками Мериан за три тысячи гульденов.
"Эти работы оказались в Кунсткамере, вошли в одну из базовых естественно-научных коллекций собрания. Это делает честь Петру, оценившему художественное и научное значение зарисовок", — подчеркивает Ольга Дмитриева.
Книга "Точное описание богатейшей сокровищницы природных объектов" (Альберт Себа, Амстердам, 1734)
Другим талантом Петра было его художественное чутье. Во время путешествия в Амстердаме царь увидел работы голландской художницы Мари Сибиллы Мериан — акварели, гравюры с изображением экзотических насекомых, растений, минералов.
Будущий император купил альбом с 285 рисунками Мериан за три тысячи гульденов.
"Эти работы оказались в Кунсткамере, вошли в одну из базовых естественно-научных коллекций собрания. Это делает честь Петру, оценившему художественное и научное значение зарисовок", — подчеркивает Ольга Дмитриева.