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РИА Новости

В Дрездене подтвердили кражу артефактов из сокровищницы "Зеленый свод"

21:21 27.11.2019
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© REUTERS / Matthias RietschelЖенщина-полицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
Женщина-полицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В пресс-службе "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" подтвердили, что злоумышленники похитили из известной сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) более 10 предметов, в том числе саксонский Белый бриллиант весом 49 карат.
Кража произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.
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Как сообщили в музее, во вторник днем после ограбления директор "Зеленого свода" Дирк Синдром смог осмотреть и сфотографировать витрины. На основе полученных изображений был составлен точный список украденных драгоценностей.
"Грабители похитили 11 предметов и детали двух предметов, а также группу пуговиц", - говорится в опубликованной на сайте сообщении.
В составленном списке среди прочего указан аксельбант с саксонским Белым бриллиантом. Как сообщает издание Welt, вес бриллианта составляет 49,8 карат. Кроме того, на этом украшении были также другие крупные бриллианты весом 39,5 и 21 карат. Также была украдена брошь в виде банта королевы Саксонии Амалии Августы с 611 небольшими бриллиантами.
Ранее дирекция "Зеленого свода" сообщала, что преступники похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. Как заявили в сокровищнице, ввиду исторического и культурного значения похищенного, коллекции нанесен неисчислимый ущерб.
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