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РИА Новости

В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу "Зеленый свод"

12:43 25.11.2019 (обновлено: 14:22 25.11.2019)
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© REUTERS / Matthias RietschelПолицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
БЕРЛИН, 25 ноя — РИА Новости. Полиция Дрездена исходит из того, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление, но что именно украли — пока не известно.

"Мы исходим из того, что нечто было украдено. Что именно украдено — сейчас это нельзя точно определить", — заявила РИА Новости по телефону представитель городской полиции, добавив, что "преступники пока что находятся в бегах".

Представитель ведомства сообщила, что ограбление произошло "в понедельник утром". Она добавила, что здание музея в это время было закрыто для посетителей.
Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников. Она добавила, что ситуация будет прояснена на пресс-конференции, которую руководство "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" намерено провести в понедельник. Время пресс-конференции пока не обозначено.
Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". Речь идет, по информации издания, о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро". В полиции BILD заявили, что преступники скрылись, в сокровищнице работают следователи.
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