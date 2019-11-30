Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2019 года

Финалистки международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в концертном зале Vegas City Hall в Москве.
Финалистки международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в концертном зале Vegas City Hall в Москве.
Пришвартованные баржи на Оби в Новосибирске.
Владимир Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров. Президент проехал на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала до станции Фили.
Владимир Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров. Президент проехал на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала до станции Фили.
Участники марша на Красной площади, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.
Участники марша на Красной площади, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".
Прохожие на одной из улиц Венеции во время наводнения.
Прохожие на одной из улиц Венеции во время наводнения.
Евгения Медведева исполняет короткую программу на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Евгения Медведева исполняет короткую программу на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.
Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.
Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Дмитриевич Битянов наносит надпись на стену Рейхстага в историко-художественной панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Первый раз фронтовик расписался на немецком парламенте 2 мая 1945 года.
Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Дмитриевич Битянов наносит надпись на стену Рейхстага в историко-художественной панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Первый раз фронтовик расписался на немецком парламенте 2 мая 1945 года.
Тренировка и подготовка к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде членов центра холодового плавания "Мегаполюс" в Красноярске при температуре воздуха ниже минус 20 градусов.
Тренировка и подготовка к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде членов центра холодового плавания "Мегаполюс" в Красноярске при температуре воздуха ниже минус 20 градусов.
Парк Галицкого у стадиона "Краснодар", удостоенный международной премии Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.
Парк Галицкого у стадиона "Краснодар", удостоенный международной премии Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.
Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Журналисты фотографируют картину Бориса Иогансона "Портрет женщины с гранатовым кулоном" во время ее передачи Русскому музею. Произведение было изъято сотрудниками ФСБ при попытке контрабандного вывоза из России.
Журналисты фотографируют картину Бориса Иогансона "Портрет женщины с гранатовым кулоном" во время ее передачи Русскому музею. Произведение было изъято сотрудниками ФСБ при попытке контрабандного вывоза из России.
Участники зимнего забега ZaBUGOR в Новосибирске.
Участники зимнего забега ZaBUGOR в Новосибирске.
Модели в гримерной перед показом на Крымской неделе моды в Ялте.
Модели в гримерной перед показом на Крымской неделе моды в Ялте.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами.
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.
Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента в Тбилиси.
Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента в Тбилиси.
Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.
Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.
Обновленный поезд №71/72 "Белогорье".
Карадахское ущелье у Гоцатлинского водохранилища в Дагестане.
Карадахское ущелье у Гоцатлинского водохранилища в Дагестане.
Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж".
Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж".
Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.
Рыбаки разгружают улов на Черном море.
Участники акции "Служить России суждено тебе и мне" в международном детском центре "Артек".
Участники акции "Служить России суждено тебе и мне" в международном детском центре "Артек".
Антикоррупционные протесты в Бишкеке.
Новогодняя иллюминация на улице Большая Дмитровка в Москве.
Новогодняя иллюминация на улице Большая Дмитровка в Москве.
Владимир Путин общается с петербуржцами после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.
Владимир Путин общается с петербуржцами после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.
Показательные выступления в рамках акции "Служить России суждено тебе и мне".
Показательные выступления в рамках акции "Служить России суждено тебе и мне".
Участницы показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.
Участницы показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.
Автомобили покидают бесплатный социальный паром после переправы через Енисей.
Автомобили покидают бесплатный социальный паром после переправы через Енисей.
Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
Строительство крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" на юге Москвы, который станет крупнейшим в Европе.
Строительство крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" на юге Москвы, который станет крупнейшим в Европе.