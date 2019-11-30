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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2019 года

11:00 30.11.2019
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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Финалистки международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в концертном зале Vegas City Hall в Москве.

Участницы финала международного конкурса Miss Fashion 2019 – GODDESS OF THE UNIVERSE
1 из 35

Финалистки международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в концертном зале Vegas City Hall в Москве.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пришвартованные баржи на Оби в Новосибирске.

Пришвартованные баржи и кафе на реке Оби в Новосибирске
2 из 35

Пришвартованные баржи на Оби в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров. Президент проехал на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала до станции Фили.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
3 из 35

Владимир Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров. Президент проехал на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала до станции Фили.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Евгений Биятов

Участники марша на Красной площади, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
4 из 35

Участники марша на Красной площади, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
5 из 35

Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения в театре "Геликон-опера".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Прохожие на одной из улиц Венеции во время наводнения.

Прохожие на одной из улиц в Венеции во время наводнения
6 из 35

Прохожие на одной из улиц Венеции во время наводнения.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Евгения Медведева исполняет короткую программу на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
7 из 35

Евгения Медведева исполняет короткую программу на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

Участники марша по случаю Дня независимости Польши на одной из улиц Варшавы
8 из 35

Участники марша в Варшаве, посвященного Дню независимости Польши.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Дмитриевич Битянов наносит надпись на стену Рейхстага в историко-художественной панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Первый раз фронтовик расписался на немецком парламенте 2 мая 1945 года.

Ветеран Р. Д. Битянов нанес надпись на стену Рейхстага в Музее Победы
9 из 35

Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Дмитриевич Битянов наносит надпись на стену Рейхстага в историко-художественной панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Первый раз фронтовик расписался на немецком парламенте 2 мая 1945 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тренировка и подготовка к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде членов центра холодового плавания "Мегаполюс" в Красноярске при температуре воздуха ниже минус 20 градусов.

Тренировка и подготовка к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде членов центра холодового плавания Мегаполюс в реке Енисее при температуре воздуха ниже минус 20 градусов в Красноярске
10 из 35

Тренировка и подготовка к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде членов центра холодового плавания "Мегаполюс" в Красноярске при температуре воздуха ниже минус 20 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Парк Галицкого у стадиона "Краснодар", удостоенный международной премии Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.

Парк Галицкого у стадиона Краснодар
11 из 35

Парк Галицкого у стадиона "Краснодар", удостоенный международной премии Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
12 из 35

Владимир Путин на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Журналисты фотографируют картину Бориса Иогансона "Портрет женщины с гранатовым кулоном" во время ее передачи Русскому музею. Произведение было изъято сотрудниками ФСБ при попытке контрабандного вывоза из России.

Передача картины Портрет женщины с гранатовым кулоном Б. Иогансона в Русский музей
13 из 35

Журналисты фотографируют картину Бориса Иогансона "Портрет женщины с гранатовым кулоном" во время ее передачи Русскому музею. Произведение было изъято сотрудниками ФСБ при попытке контрабандного вывоза из России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники зимнего забега ZaBUGOR в Новосибирске.

Участники зимнего забега ZaBUGOR возле реки Оби в Новосибирске
14 из 35

Участники зимнего забега ZaBUGOR в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модели в гримерной перед показом на Крымской неделе моды в Ялте.

Модели перед показом одежды в гримерной на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
15 из 35

Модели в гримерной перед показом на Крымской неделе моды в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
16 из 35

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами.

© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
© РИА Новости

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.

Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма
17 из 35

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.

© РИА Новости
© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента в Тбилиси.

Акции протеста в Тбилиси
18 из 35

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента в Тбилиси.

© Sputnik / Александр Шаламов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
19 из 35

Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Обновленный поезд №71/72 "Белогорье".

 Обновленный поезд №71/72 Белогорье
20 из 35

Обновленный поезд №71/72 "Белогорье".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Карадахское ущелье у Гоцатлинского водохранилища в Дагестане.

Карадахское ущелье у Гоцатлинского водохранилища в Республике Дагестан
21 из 35

Карадахское ущелье у Гоцатлинского водохранилища в Дагестане.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж".

Президент РФ Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
22 из 35

Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой
23 из 35

Балерина Екатерина Шипулина выступает на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой в Большом театре.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Рыбаки разгружают улов на Черном море.

Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу
24 из 35

Рыбаки разгружают улов на Черном море.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Мурад ОруджевНеделя моды в Азербайджане.
Неделя моды в Азербайджане
25 из 35
Неделя моды в Азербайджане.
© РИА Новости / Мурад Оруджев
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участники акции "Служить России суждено тебе и мне" в международном детском центре "Артек".

Участники акции Служить России суждено тебе и мне в международном детском центре Артек в Крыму
26 из 35

Участники акции "Служить России суждено тебе и мне" в международном детском центре "Артек".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Антикоррупционные протесты в Бишкеке.

Антикоррупционные протесты в Бишкеке
27 из 35

Антикоррупционные протесты в Бишкеке.

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация на улице Большая Дмитровка в Москве.

Новогодние украшения на улице Большая Дмитровка в Москве
28 из 35

Новогодняя иллюминация на улице Большая Дмитровка в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин общается с петербуржцами после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
29 из 35

Владимир Путин общается с петербуржцами после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Показательные выступления в рамках акции "Служить России суждено тебе и мне".

Показательные выступления в рамках акции Служить России суждено тебе и мне в международном детском центре Артек в Крыму
30 из 35

Показательные выступления в рамках акции "Служить России суждено тебе и мне".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Участницы показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
31 из 35

Участницы показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтражение в витрине магазина на одной из улиц в Венеции.
Отражение в витрине магазина на одной из улиц в Венеции
32 из 35
Отражение в витрине магазина на одной из улиц в Венеции.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Автомобили покидают бесплатный социальный паром после переправы через Енисей.

Паромная переправа в Красноярском крае
33 из 35

Автомобили покидают бесплатный социальный паром после переправы через Енисей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
34 из 35

Участницы финала конкурсов красоты "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Строительство крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" на юге Москвы, который станет крупнейшим в Европе.

Строительство парка Остров мечты в Нагатинской пойме в Москве
35 из 35

Строительство крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" на юге Москвы, который станет крупнейшим в Европе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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вместо голых ж..п могли бы опубликовать фото избиения мирных протестующих в Москве
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Тальм Мозес
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