Клинцевич призвал рассказать правду об афганской войне

Он также сообщил, что на заседании было решено обратиться в ветеранские организации стран СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной федерации ветеранов, организациям ветеранов Антигитлеровской коалиции в связи с подготовкой к празднованию 75-я Победы в Великой Отечественной войне.