Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T23:54+0300
https://ria.ru/20191129/1561769608.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_0:157:2822:1744_1036x0_80_0_0_411b2dbc4a42dea5d50f7b8e7b37eb2c.jpg
РИА Новости

Клинцевич призвал рассказать правду об афганской войне

23:53 29.11.2019 (обновлено: 23:54 29.11.2019)
431
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, выступая на заседании Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, заявил, что необходимо рассказать правду об афганской войне.
Клинцевич - ветеран войны в Афганистане.
"Выступая на заседании, я также акцентировал внимание на том, что необходимо, наконец, сказать полную правду об афганской войне. Это нужно не только нам, участникам этой войны, это нужно современной России", - написал Клинцевич в Facebook.
Он также сообщил, что на заседании было решено обратиться в ветеранские организации стран СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной федерации ветеранов, организациям ветеранов Антигитлеровской коалиции в связи с подготовкой к празднованию 75-я Победы в Великой Отечественной войне.
Пятнадцатого февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Около 620 тысяч советских солдат и офицеров прошли через Афганистан, мужественно исполняя свой воинский и гражданский долг. Свыше 15 тысяч погибли, оказывая интернациональную помощь афганскому народу, 6669 стали инвалидами, десятки пропали без вести.
Советские солдаты возле БМП-1 в Афганистане. 8 января 1980
10 мая, 08:00Специальный репортаж
"Москва готовится к затяжной войне". Афганские события глазами Америки
2401121
Обсудить 0
Совет Федерации РФФранц КлинцевичАфганистанРоссияВ мире
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Суд в Киеве арестовал "крестного отца контрабанды" Альперина
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту
Газораспределительная станция
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Газохранилище на Украине
На Украине заявили о продвижении в переговорах с Россией по газу
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Полиция в Гааге ищет свидетелей нападения на торговой улице
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"
Автомобили скорой помощи
Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
К суду по MH17 могут привлечь новых подозреваемых
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство выясняет, есть ли россияне на задержанном в Портленде судне
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи "Мотор Сич"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния