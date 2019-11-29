Клинцевич призвал рассказать правду об афганской войне

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, выступая на заседании Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, заявил, что необходимо рассказать правду об афганской войне.
Клинцевич - ветеран войны в Афганистане.
"Выступая на заседании, я также акцентировал внимание на том, что необходимо, наконец, сказать полную правду об афганской войне. Это нужно не только нам, участникам этой войны, это нужно современной России", - написал Клинцевич в Facebook.
Он также сообщил, что на заседании было решено обратиться в ветеранские организации стран СНГ, Балтии, Грузии, Всемирной федерации ветеранов, организациям ветеранов Антигитлеровской коалиции в связи с подготовкой к празднованию 75-я Победы в Великой Отечественной войне.
Пятнадцатого февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Около 620 тысяч советских солдат и офицеров прошли через Афганистан, мужественно исполняя свой воинский и гражданский долг. Свыше 15 тысяч погибли, оказывая интернациональную помощь афганскому народу, 6669 стали инвалидами, десятки пропали без вести.