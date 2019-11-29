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РИА Новости

В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"

23:19 29.11.2019
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© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
Объект газотранспортной системы Украины . Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Выплата "Газпромом" по решению арбитража долга в размере около 3 миллиардов долларов газом, перекроет минимум годовой импорт топлива для потребления на Украине, заявил исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Витренко 25 ноября заявил, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом.
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По словам Витренко, министр энергетики РФ Александр Новак, присутствующий на переговорах, "в принципе признал тот факт, что они обсуждают вопросы выполнения решения арбитража, через поставку газа".
"Это очень много газа, это годы потребления Украиной. Не потребление, а импорт для потребления. Мы импортируем плюс минус 10 миллиардов (кубометров - ред.) последние годы, сумма о которой мы ведем речь, 3 миллиарда (долларов), при нынешних ценах, это так скажем, точно больше, чем один год потребление, а возможно и годы потребления", - заявил Витренко в эфире радио "Новое время".
Он отметил, полученный в качестве долга газ можно "в принципе продать, но для Украины это будет польза в 3 миллиарда долларов". "Как эту пользу реализовать, это уже отдельный вопрос", - добавил Витренко.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияКиевУкраинаЭкономика
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