В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"

Витренко 25 ноября заявил, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом.

Он отметил, полученный в качестве долга газ можно "в принципе продать, но для Украины это будет польза в 3 миллиарда долларов". "Как эту пользу реализовать, это уже отдельный вопрос", - добавил Витренко.