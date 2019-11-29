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РИА Новости

Суд заключил под стражу замминистра здравоохранения Ростовской области

22:57 29.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу заключил под стражу замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, проходящего по делу о превышении полномочий вместе с министром здравоохранения региона Татьяной Быковской, сообщил журналистам представитель суда.
По данным источника, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном минздраве и дома у ряда руководителей ведомства прошли обыски. По предварительным данным, задержание связано с антимонопольным законодательством, в том числе, с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.
В пятницу суд отправил Быковскую под домашний арест.
"Беседовскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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Федеральная антимонопольная служба РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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