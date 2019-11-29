Суд заключил под стражу замминистра здравоохранения Ростовской области

По данным источника, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном минздраве и дома у ряда руководителей ведомства прошли обыски. По предварительным данным, задержание связано с антимонопольным законодательством, в том числе, с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.