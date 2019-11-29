Ростовский суд отправил министра здравоохранения под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу отправил под домашний арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую , подозреваемую в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным источника РИА Новости, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном минздраве и дома у ряда руководителей ведомства прошли обыски. По предварительным данным, задержание связано с антимонопольным законодательством, в том числе с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.

"Суд постановил ходатайство следователя оставить без удовлетворения, избрать в отношении Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 27 января 2020 года", - сказал судья.

Как он сообщил в ходе заседания, Быковская была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По словам судьи, согласно материалам следствия, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" по заключению муниципальных контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Эти действия ограничивали конкуренцию при проведении конкурса, считает следствие.