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РИА Новости

Ростовский суд отправил министра здравоохранения под домашний арест

20:53 29.11.2019 (обновлено: 21:40 29.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Блотницкий / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
© РИА Новости / Александр Блотницкий
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу отправил под домашний арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным источника РИА Новости, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном минздраве и дома у ряда руководителей ведомства прошли обыски. По предварительным данным, задержание связано с антимонопольным законодательством, в том числе с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.
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"Суд постановил ходатайство следователя оставить без удовлетворения, избрать в отношении Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 27 января 2020 года", - сказал судья.
Как он сообщил в ходе заседания, Быковская была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По словам судьи, согласно материалам следствия, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" по заключению муниципальных контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов. Эти действия ограничивали конкуренцию при проведении конкурса, считает следствие.
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В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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Татьяна БыковскаяФедеральная антимонопольная служба РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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