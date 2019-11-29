СК начал проверку после столкновения тягача с самолетом в Воронеже

В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7

В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7

© Фото : Telegram-канал Aviaincidents В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7

ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. СК начал проверку по факту столкновения тягача с самолетом СК начал проверку по факту столкновения тягача с самолетом авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа , сообщает в пятницу московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в четверг, 28 ноября, в 8.12 мск при сложных погодных условиях. По данным аэропорта, тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь в столичный аэропорт "Домодедово".

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточняет следствие, столкновение произошло при буксировке самолета, в результате чего повредилась гондола левого двигателя воздушного судна.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении.