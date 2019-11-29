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РИА Новости

СК начал проверку после столкновения тягача с самолетом в Воронеже

22:07 29.11.2019
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© Фото : Telegram-канал AviaincidentsВ аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7
В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7
© Фото : Telegram-канал Aviaincidents
В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7
ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. СК начал проверку по факту столкновения тягача с самолетом авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа, сообщает в пятницу московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в четверг, 28 ноября, в 8.12 мск при сложных погодных условиях. По данным аэропорта, тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь в столичный аэропорт "Домодедово".
"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Как уточняет следствие, столкновение произошло при буксировке самолета, в результате чего повредилась гондола левого двигателя воздушного судна.
"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении.
В четверг воронежский аэропорт с утра задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Во второй половине дня погодные условия улучшились, но с 18.00 мск аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.
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