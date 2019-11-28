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РИА Новости

В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7

20:10 28.11.2019 (обновлено: 10:21 29.11.2019)
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© Фото : Telegram-канал AviaincidentsВ аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7
В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7
© Фото : Telegram-канал Aviaincidents
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Тягач в аэропорту Воронежа при сложных погодных условиях повредил самолет Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь в Москву, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Инцидент произошел в 8.12 мск при сложных погодных условиях. Пошли осадки, началась обработка взлетно-посадочной полосы. Причину мы выясняем, создана комиссия, она сделает выводы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.
По его словам, самолет авиакомпании S7 должен был вылетать в "Домодедово". Сейчас поврежденный самолет находится в Воронеже до устранения технической неисправности.
В четверг воронежский аэропорт с утра задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Во второй половине дня погодные условия улучшились, но с 18.00 мск аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.
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