В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7

"Инцидент произошел в 8.12 мск при сложных погодных условиях. Пошли осадки, началась обработка взлетно-посадочной полосы. Причину мы выясняем, создана комиссия, она сделает выводы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.