Российская авиация провела патрулирование в Сирии по двум маршрутам

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес – Эль-Хура – Афан – Мост – Квайрес и Квайрес – Метрас – Хараб-Бал – Кобани – Квайрес", - заявил Боренков.

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Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария, Аджами – Каракозак.

Боренков отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Джанаджик, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Чекурджак, Кульджок, Мортлу, Кинсибба, Кермель, Сараф провинции Латакия; Ард-эль-Баб, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Телль-Ас и Синджар провинции Идлиб.