Российская авиация провела патрулирование в Сирии по двум маршрутам

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование по двум маршрутам в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес – Эль-Хура – Афан – Мост – Квайрес и Квайрес – Метрас – Хараб-Бал – Кобани – Квайрес", - заявил Боренков.
Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария, Аджами – Каракозак.
Боренков отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Джанаджик, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Чекурджак, Кульджок, Мортлу, Кинсибба, Кермель, Сараф провинции Латакия; Ард-эль-Баб, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Телль-Ас и Синджар провинции Идлиб.
"Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел", - уточнил генерал-майор.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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