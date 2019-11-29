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РИА Новости

Более семи млрд рублей направят на поддержку АПК Воронежской области

21:57 29.11.2019
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© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 ноя - РИА Новости. Более 7 миллиардов рублей планируется направить на господдержку агропромышленного комплекса Воронежской области в 2020 году, сообщает в пятницу облправительство.
Вопросы государственной поддержки АПК Воронежской области в 2020 году обсуждались в пятницу на заседании в правительстве региона, которое провел по поручению губернатора Александра Гусева заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов.
"На оказание мер государственной поддержки сельского хозяйства Воронежской области в 2019 году запланировано 7,6 миллиарда рублей, в том числе 4,9 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, 2,7 миллиарда рублей - средства областного бюджета. На ноябрь освоено уже 82%. Объем господдержки для региона на 2020 год заявлен на уровне 2019 года", - говорится в сообщении.
По словам Логвинова, в будущем году в механизмы государственной поддержки будут внесены коррективы.
"Согласно проекту новых правил поддержки, несвязанная поддержка, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и единая субсидия объединяются и делятся на две части - компенсирующую (на гектар, килограмм продукции и голову) и стимулирующую (поддержка прироста продукции). Также новая система нацелена на поддержку благополучия масложировой отрасли", - отмечается сообщении.
Как сообщают областные власти, планируется введение инноваций - разработка отдельных механизмов поддержки выращивания сои и рапса в качестве экспортных культур.
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