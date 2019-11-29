Более семи млрд рублей направят на поддержку АПК Воронежской области

"На оказание мер государственной поддержки сельского хозяйства Воронежской области в 2019 году запланировано 7,6 миллиарда рублей, в том числе 4,9 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, 2,7 миллиарда рублей - средства областного бюджета. На ноябрь освоено уже 82%. Объем господдержки для региона на 2020 год заявлен на уровне 2019 года", - говорится в сообщении.