Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту

"Полиция продолжает расследование, я хотел бы заверить, что все причастные к этому преступлению будут найдены и отданы под суд... Эту страну не запугать", - сказал Джонсон журналистам в резиденции на Даунинг-стрит.

"Я хотел бы отметить необыкновенную храбрость членов нашего общества, которые физически вмешались в ситуацию, чтобы защитить жизни других людей. Для меня они представляют собой самое лучшее, что есть в нашей стране. Я благодарю их от лица всех жителей страны", - сказал премьер.

После ЧП свидетели разместили в соцсетях снятые с разных точек видео, на которых запечатлена потасовка: несколько человек повалили на землю и скрутили неизвестного мужчину, один из них отобрал у лежащего нож и отошел от места драки. К дерущимся подбежали еще несколько человек, некоторые призывали прохожих отойти подальше. Вскоре к месту ЧП прибыла полиция и застрелила подозреваемого. Позже на теле подозреваемого был обнаружен муляж взрывного устройства. Полиция заявляет, что мотивы нападавшего неизвестны, но рассматривает этот инцидент как связанный с терроризмом. Сообщалось о пяти раненых, Скотланд-Ярд заявил о "нескольких пострадавших".