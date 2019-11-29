Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T21:22+0300
https://ria.ru/20191129/1561767575.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/10/1556001074_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_c80dfd486c568235222c8d7bd53fcb29.jpg
РИА Новости

СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан

21:22 29.11.2019
1403
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан в четверг, сообщило издание Politico.
Трамп на День благодарения нанес необъявленный визит в Афганистан, где встретился с американскими военнослужащими.
"Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на "борту номер один", — да, даже и у самого президента. Но его сотрудники обеспечили, чтобы твиты отправляли с учетной записи Трампа в Twitter. Это делалось для того, чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, как это было (в аналогичной ситуации — ред.) в прошлом году", - сообщает Politico.
Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб и многочисленные публикации в СМИ о том, что это будто бы позволяет вести слежку за Трампом со стороны иностранных разведок. Предшественнику Трампа Бараку Обаме спецслужбы разрешили пользоваться телефоном лишь к концу президентства, да и то отключили на нем большую часть функций, включая Wi-Fi и геопозицию.
Кроме того, Трампа практически втайне вывезли в Вашингтон из Флориды, где он отдыхал, а оттуда в Афганистан. Для маскировки самолет Трампа остался во Флориде, а президент вылетел в Вашингтон на военно-транспортном самолете, после чего направился в Афганистан на другом лайнере, который также используется как "борт номер один".
Кроме того, группе журналистов, сопровождавшей Трампа, не сказали, куда он направляется, вплоть до посадки в Афганистане после 13-часового перелета. Самолет взлетал в Вашингтоне и садился на военной базе в Афганистане с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне, уточнили журналисты.
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
Вчера, 14:24
В МИД оценили итоги визита Трампа в Афганистан
1230102
Обсудить 1
Дональд ТрампАфганистанСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Газораспределительная станция
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг потребует компенсации у Норвегии после заключения в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Президент США Дональд Трамп
В МИД назвали события вокруг импичмента Трампу внутренним делом США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния