СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан

"Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на "борту номер один", — да, даже и у самого президента. Но его сотрудники обеспечили, чтобы твиты отправляли с учетной записи Трампа в Twitter. Это делалось для того, чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, как это было (в аналогичной ситуации — ред.) в прошлом году", - сообщает Politico.