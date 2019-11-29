Лондонская полиция будет усиленно патрулировать улицы после инцидента

"Полиция продолжит осматривать район рядом с Лондонским мостом для того, чтобы убедиться в отсутствии угрозы. Усиленные кордоны сохранятся на определенное время. Мы просим граждан избегать этой зоны. Мы направим усиленные патрули как в район Сити, так и по всему Лондону", - сказал Басу на пресс-конференции в пятницу вечером.