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РИА Новости

Лондонская полиция будет усиленно патрулировать улицы после инцидента

20:29 29.11.2019 (обновлено: 20:30 29.11.2019)
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости. Усиленные патрули полиции выйдут на улицы Лондона после ЧП на Лондонском мосту, оцепление вокруг моста временно сохранится, сообщил глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу.
Ранее полиция сообщила, что на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Есть раненые. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. Сообщалось о пяти раненых, Скотланд-Ярд заявил о "нескольких пострадавших".
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
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"Полиция продолжит осматривать район рядом с Лондонским мостом для того, чтобы убедиться в отсутствии угрозы. Усиленные кордоны сохранятся на определенное время. Мы просим граждан избегать этой зоны. Мы направим усиленные патрули как в район Сити, так и по всему Лондону", - сказал Басу на пресс-конференции в пятницу вечером.
По его словам, премьер-министр Британии Борис Джонсон запросил у полиции подробную информацию о произошедшем.
"Я проинформирую его на Даунинг-стрит", - сказал Басу.
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Инцидент у Лондонского мостаБорис ДжонсонСкотленд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
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