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РИА Новости

Эксперты: долголетие возможно только при активной поддержке медиков

20:11 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевПожилая женщина на качелях
Пожилая женщина на качелях
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. К присутствию в политическом и медийном пространстве старшего поколения, чтобы оно смогло передать молодежи свои мировоззренческие ценности, призвали на завершившейся сегодня третьей всероссийской научно-практической конференции "Уважительное отношение к старшему поколению – основа стабильности и устойчивого развития государства".
При этом участники выразили уверенность, что это не просто благие пожелания, а важнейшее условие сохранения российской культуры и государственности.
На конференции особо отметили исключительную необходимость научного и профессионального анализа содержания и последствий реализации принимаемых в настоящее время нормативных документов в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, так как современное законодательство не обладает единым кодифицированным актом и содержит огромный массив противоречий.
Участники кулинарного мастер-класса
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Особое внимание в ходе научной дискуссии также было уделено получающей все большее распространение в обществе возрастной дискриминации. Участники конференции напомнили о необходимости совершенствования организационной структуры работы по обеспечению прав и свобод людей пожилого возраста.
Ключевым элементом формирования уважительного отношения к старшему поколению должна быть эффективно функционирующая система здравоохранения, отметили участники конференции. Активное долголетие и комфортная жизнь в "серебряном возрасте" возможны только при самой активной и деятельной поддержке медиков.
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Москва
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