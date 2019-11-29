Эксперты: долголетие возможно только при активной поддержке медиков

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. К присутствию в политическом и медийном пространстве старшего поколения, чтобы оно смогло передать молодежи свои мировоззренческие ценности, призвали на завершившейся сегодня третьей всероссийской научно-практической конференции "Уважительное отношение к старшему поколению – основа стабильности и устойчивого развития государства".

При этом участники выразили уверенность, что это не просто благие пожелания, а важнейшее условие сохранения российской культуры и государственности.

На конференции особо отметили исключительную необходимость научного и профессионального анализа содержания и последствий реализации принимаемых в настоящее время нормативных документов в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, так как современное законодательство не обладает единым кодифицированным актом и содержит огромный массив противоречий.

Особое внимание в ходе научной дискуссии также было уделено получающей все большее распространение в обществе возрастной дискриминации. Участники конференции напомнили о необходимости совершенствования организационной структуры работы по обеспечению прав и свобод людей пожилого возраста.