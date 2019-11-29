Представители Зеленского обратились к Apple из-за "российского Крыма"

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. "Представительство" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило запросы американской компании Apple, обозначившей в приложении Крым российским.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория России. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.
"Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям", — говорится в сообщении представительства на странице в Facebook.