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РИА Новости

Представители Зеленского обратились к Apple из-за "российского Крыма"

20:04 29.11.2019 (обновлено: 22:27 29.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. "Представительство" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило запросы американской компании Apple, обозначившей в приложении Крым российским.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория России. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.
"Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям", — говорится в сообщении представительства на странице в Facebook.
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Ситуация на УкраинеВасилий ПискаревГосдума РФAppleВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымТехнологииВ мире
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