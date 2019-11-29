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РИА Новости

Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО

19:57 29.11.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне в начале декабря проведет отдельную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Ряд лидеров альянса заявили в ответ, что не разделяют таких оценок.
"Они (Трамп и Макрон – ред.) глубоко уважают друг друга. У них разные приоритеты относительно альянса. Президент (США) хочет, чтобы он был сильнее, а бремя расходов более адекватным. Думаю, президент Макрон все еще решает, что он хочет от этой группы (НАТО – ред.)", - сказал источник.
Он добавил, что США разделяют оценку слов Макрона со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга, что такие разногласия "это нормально в рамках демократических стандартов" среди членов НАТО, что происходит на протяжении последних 60-70 лет.
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Эммануэль МакронДональд ТрампНАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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