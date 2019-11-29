Трамп намерен встретиться с Макроном на саммите НАТО

"Они (Трамп и Макрон – ред.) глубоко уважают друг друга. У них разные приоритеты относительно альянса. Президент (США) хочет, чтобы он был сильнее, а бремя расходов более адекватным. Думаю, президент Макрон все еще решает, что он хочет от этой группы (НАТО – ред.)", - сказал источник.